المنتخب يقتنص الاتحاد الليبي في الثواني الأخيرة.. وينفرد بصدارة «سلة دبي»

اقتنص المنتخب الوطني لكرة السلة انتصارا صعبا أمام فريق الاتحاد الليبي، جاء في الثواني الأخيرة بفارق نقطتين وبنتيجة (97-95)، اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في افتتاح الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دبي الدولية، المقامة حاليا في نسختها الـ35 على صالة نادي النصر، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

وانفرد المنتخب الوطني بصدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد الليبي، ونقطتين عن النصر الإماراتي صاحب المركز الثالث.

وجاءت المباراة متقاربة المستوى، بعدما انتهى الربع الأول بالتعادل (25-25)، قبل أن يتمكن الاتحاد الليبي من إنهاء الشوط الأول متقدما بفارق نقطة واحدة، عقب تفوقه في الربع الثاني بنتيجة (26-25). وواصل الاتحاد تفوقه مع انطلاق الشوط الثاني بحسمه الربع الثالث لصالحه (22-18)، إلا أن «الأبيض» استعاد زمام المبادرة في الدقائق الأخيرة، ونجح في قلب النتيجة لمصلحته بعد تفوقه في الربع الرابع (29-22).

ويخوض المنتخب الوطني في الخامسة من عصر يوم غدٍ الإثنين قمة «إماراتية» تجمعه مع صاحب الضيافة النصر، في لقاءٍ ضمن منافسات الجولة الرابعة، والتي تشهد عند الثالثة عصرًا، ولحساب المجموعة ذاتها، مواجهة الاتحاد الليبي مع الوحدة السوري، على أن تُقام مباريات المجموعة الثانية في تمام السابعة والتاسعة مساءً على التوالي، حيث يلتقي أهلي طرابلس الليبي مع الكرامة السوري، تليها مواجهة قوية تجمع حامل اللقب بيروت اللبناني بالإفريقي التونسي.