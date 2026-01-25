الجزيرة يتعاقد رسمياً مع ماركوس ميلوني

أعلن نادي الجزيرة رسمياً تعاقده مع لاعب منتخب الإمارات، ماركوس ميلوني، قادماً من نادي الشارقة، في واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الشتوية للموسم الحالي.

ورحب "فخر أبوظبي"، بالوافد الجديد عبر حسابه الرسمي على إكس بعبارة: "نجم جديد ينضم إلى فخر أبوظبي، ماركوس ميلوني جزراوي".

ويعد ماركوس ميلوني من العناصر المؤثرة والبارزة في ملاعب كرة القدم الإماراتية خلال السنوات الماضية، وعرف بقدرته العالية على اللعب في مراكز متعددة وتقديم مستويات فنية ثابتة.

وحقق ميلوني مع ناديه السابق الشارقة العديد من الإنجازات والألقاب المحلية، بالإضافة إلى المساهمة في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2، مما يجعله إضافة قوية لتشكيلة نادي الجزيرة الساعي لتعزيز صفوفه في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.