الأردني علي علوان ينضم إلى السيلية القطري

انضم المهاجم الأردني الدولي علي علوان لفريق السيلية القطري لنهاية الموسم، بعقد قابل للتجديد، بحسب ما ذكر مصدر في النادي لـ«وكالة فرانس برس»، أمس.

وقال المصدر إن علوان (25 عاماً) انتظم في تدريبات الفريق بعد إنهاء كل الأمور الإدارية المتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين.

وأضاف أن علوان سيتم قيده في كشوف النادي لدى الاتحاد القطري لكرة القدم، بديلاً للمهاجم الجزائري محمد بن يطو الذي تم فسخ عقده مع الفريق بالتراضي.

وسيكون الظهور الأول لعلوان مع السيلية في المباراة المقبلة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري القطري المقررة الجمعة أمام الشمال.

وكان علوان قريباً جداً من الانتقال إلى نادي الرياض السعودي، بيد أن المفاوضات توقفت في اللحظات الأخيرة، ليدخل السيلية على الخط وينجز الصفقة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع نادي الكرمة العراقي.

وبرز علوان بشكل لافت مع منتخب بلاده في السنوات الأخيرة، وقدم مستوى لافتاً جداً في بطولة كأس العرب في قطر أواخر العام الماضي، وقاد منتخب بلاده لوصافة البطولة التي توج هدافاً لها برصيد 6 أهداف.

كما أسهم في بلوغ «النشامى» لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الأردني.

وسبق لعلوان الذي بدأ مسيرته مع الجزيرة الأردني عام 2018، أن لعب لنادي الشمال القطري موسم 2023 ثم انتقل إلى مواطنه الخور وعاد للشمال معاراً في الموسم التالي قبل أن ينتقل إلى نادي سيلانغور الماليزي الموسم الماضي، ومنه إلى الكرمة العراقي بداية الموسم الحالي.

وخاض علوان مع الفريق العراقي في الموسم الحالي 11 مباراة، وسجل خمسة أهداف، وصنع هدفاً، فيما لعب لمنتخب بلاده 57 مباراة منذ عام 2020 وسجل 27 هدفاً.