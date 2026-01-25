جارديم يبدأ مشواره مع الوحدة أمام البطائح

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة الوحدة لكرة القدم توصّلت إلى اتفاق مبدئي مع مدرب شباب الأهلي والعين السابق، البرتغالي ليوناردو جارديم، ليقود الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من المدرب أن جارديم وافق على تولي تدريب «العنابي»، مبيناً أن مدة العقد ستمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشار إلى أن المدرب البرتغالي سيبدأ مهمته مع الوحدة بقيادة الفريق أمام البطائح في الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، التي ستُقام 5 فبراير على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وسيواصل المدرب البرتغالي ديماس تيكسيرا قيادة «العنابي» في مباراته أمام دبا بعد غدٍ في الجولة الـ14 من الدوري، حيث قاد الفريق في ثماني مباريات بشكل مؤقت منذ رحيل مواطنه المدرب خوسيه مورايس لتولي تدريب الشارقة.

ويمتلك ليوناردو جارديم خبرة كبيرة في دوري أدنوك للمحترفين، حيث سبق له تدريب شباب الأهلي والعين، وحقق لقب الدوري مع «الفرسان».

ويُعد المدرب البالغ من العمر 51 عاماً واحداً من أبرز المدربين البرتغاليين في العقدين الأخيرين، وارتبط اسمه ببناء الفرق وتطوير المواهب وتحقيق النجاحات بأسلوب هادئ ومنظم. بدأ مسيرته التدريبية مبكراً في البرتغال مع أندية صغيرة، حيث عمل على ترسيخ أفكاره التكتيكية المعتمدة على الانضباط والمرونة، قبل أن يلفت الأنظار بقدرته على استخراج أقصى ما لدى لاعبيه رغم الإمكانات المحدودة.

ومحطته الأهم جاءت مع نادي سبورتينغ براغا، حيث قاده لتحقيق نتائج قوية محلياً وأوروبياً، ما فتح له أبواب العمل خارج البرتغال. بعدها خاض تجربة ناجحة مع أولمبياكوس اليوناني، ونجح في قيادته للفوز بلقب الدوري، مؤكداً قدرته على التعامل مع الأندية الكبيرة والضغوط الجماهيرية.

أما الطفرة الحقيقية في مسيرة جارديم جاءت مع نادي موناكو الفرنسي، حيث صنع واحدة من أبرز القصص الكروية في أوروبا، عندما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي في موسم تاريخي، متفوقاً على باريس سان جيرمان، وبلغ مع موناكو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، معتمداً على مجموعة من المواهب الشابة التي تحولت لاحقاً إلى نجوم عالميين، وخلال تلك الفترة، ارتبط اسمه بتطوير لاعبين مثل كيليان مبابي وبرناردو سيلفا وتوماس ليمار، ليُعرف عنه أنه مدرب يمنح الثقة للشباب ويُحسن توظيفهم تكتيكياً.

وبعد نهاية تجربته مع موناكو، انتقل جارديم إلى منطقة الخليج، حيث خاض تجارب متعددة أبرزها في الدوري السعودي، حيث نال لقب دوري أبطال آسيا مع الهلال، وحقق نجاحات لافتة على مستوى النتائج والألقاب، معززاً سمعته كمدرب قادر على التأقلم مع ثقافات كروية مختلفة وتحقيق الاستقرار الفني في فرق تعاني التذبذب. ويتميز ليوناردو جارديم بأسلوب تدريبي يعتمد على التنظيم الدفاعي، والتحولات السريعة، وبناء الهجمة بشكل متوازن، إلى جانب شخصيته الهادئة في إدارة غرفة الملابس. هذه الصفات جعلته خياراً مفضلاً للأندية التي تبحث عن مشروع فني طويل الأمد، وليس مجرد نتائج مؤقتة، ليبقى اسمه حاضراً دائماً في قائمة المدربين القادرين على صناعة الفارق أينما حلّ.

