واشنطن: طموحي إهداء «سلة الإمارات» لقبها الأول في «دولية دبي»

أعرب المحترف الأميركي في نادي شباب الأهلي، ديشوندري واشنطن، عن سعادته بارتداء قميص المنتخب الوطني، مؤكداً أنه لم يتردد في قبول الدعوة للمشاركة مع «الأبيض» وأن طموحه هو إهداء السلة الإماراتية لقبها الأول تاريخياً في بطولة «دبي الدولية» المقامة حالياً في نسختها الـ35 على صالة نادي النصر بدبي، والتي تمتد حتى الأول من فبراير المقبل. وأسهم واشنطن في الفوز المستحق للمنتخب على حساب فريق حمص الفداء السوري في افتتاح منافسات المجموعة الأولى، بفارق 27 نقطة ونتيجة 97-70، حيث سجل اللاعب 19 نقطة، وثماني متابعات، وأربع تمريرات حاسمة لزملائه.

وقال واشنطن لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بارتداء قميص الإمارات والوجود مع مجموعة لاعبي (الأبيض) الذين عادة ما يكونون منافسين لي في البطولات المحلية. تطلعاتي كبيرة في المساهمة بفوز المنتخب والسلة الإماراتية بلقبها التاريخي الأول في بطولة دبي الدولية».

وأضاف: «لم أتردد في قبول الدعوة لخوض مباريات قوية وتجربة جديدة أتطلع من خلالها لحمل لقب البطولة الأكثر عراقة واستمرارية في المنطقة، والتي تحرص نخبة أندية قارتي آسيا وإفريقيا على الظفر بها عبر أفضل المحترفين».

وأوضح واشنطن أن السلة الإماراتية لم تُحرز لقب بطولة دبي منذ انطلاقها عام 1989، مشيراً إلى أن فريقه شباب الأهلي كان الأقرب لتحقيق هذا الإنجاز في نسخة 2012، ما شكل دافعاً إضافياً لخوض تجربته الجديدة بقميص المنتخب، وطموح حصد اللقب.

وأشار إلى أن استفادته من مشاركة المحترفين الأجانب ساعدته على التكيف بسرعة مع المنتخب، وأن تجربته الاحترافية في الدوري الإماراتي منذ الموسم الماضي عززت صداقاته داخل الساحة الرياضية وجعلته يشعر بالترحيب الدائم من الجميع.

واختتم واشنطن قائلاً: «أعشق التحدي والتواجد في مستويات عالية، كما تقدم بطولة دبي الدولية بمشاركة فرق تزخر بأفضل المحترفين الأجانب على صعيد أندية آسيا وإفريقيا».