بطولة السلم للدراجات الهوائية تنظم سباق السيدات اليوم

بتنظيم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، تُقيم بطولة السلم للدراجات الهوائية، اليوم، سباق السيدات، الذي تشارك فيه نخبة من أقوى المتسابقات من مختلف الجنسيات، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية الخاصة به 460 ألف درهم.

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا المسار الخاص بالسباق الذي يبدأ من أمام قرية القدرة لسباقات التحمل للخيول ويمتد لمسافة 93 كم داخل محمية المرموم في منطقة سيح السلم بدبي، حيث تم اختيار المسار للعبور في أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية التي تميز واحدة من كبريات المحميات الصحراوية في العالم، حيث تزخر بالنباتات والحيوانات النادرة، وتقدم موقعاً مثالياً لمحبي ممارسة الرياضة والزوار من السياح من داخل دولة الإمارات وخارجها.

ويُعد هذا السباق الثالث ضمن فعاليات الموسم العاشر لبطولة السلم للدراجات الهوائية الذي يقام تحت شعار «10 سنوات من الإنجازات والنجاح»، الذي انطلق بسباق «الأمن والأمان» المخصص للدراجين الإماراتيين بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وتلاه سباق «ديوان سمو حاكم دبي» الذي انطلق للعام الثاني على التوالي من عند ديوان سمو حاكم دبي، وصولاً إلى محمية المرموم بمشاركة نخبة من الدراجين المحترفين من مختلف الجنسيات، في حين يشهد الموسم الحالي أيضاً إقامة السباق الصحراوي للسيدات في 31 يناير، والسباق الصحراوي للرجال في الأول من فبراير المقبل.

وأكد المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة العليا عمير بن جمعة الفلاسي، أن بطولة السلم وتنفيذاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرصت دائماً على دعم المرأة وتمكينها كأولوية في السباقات التي يتم تنظيمها سنوياً، وذلك تأكيداً على أهميتها للنهوض بالرياضة والمجتمع، لما تقوم به المرأة من دور مؤثر في الأسرة، وتحفيز الأجيال الصاعدة على ممارسة النشاط البدني باعتباره أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة.

وأوضح الفلاسي أن الجوائز المالية المقدمة تُعد الأكبر في العالم لهذا النوع من سباقات السيدات للدراجات الهوائية، وذلك بهدف تحفيز المشارِكات على تقديم أعلى وأفضل المستويات، وتقديراً للجهود الكبيرة التي يقوم بها الدراجون والفرق على مدار الموسم للتحضير للمشاركة في بطولة السلم للدراجات الهوائية التي أصبحت مقصداً سنوياً. كما أعلنت اللجنة المنظمة العليا عن فتح باب المشاركة في هذا السباق أيضاً ضمن مسابقة التصوير لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي تُقام بالتعاون مع «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، على أن يتم إعلان الفائزين وتكريمهم في ختام الموسم.