الدقيقة 96 تبتسم للسد.. فيرمينو يحسم درع السوبر الإماراتي – القطري

تُوّج السد القطري بدرع كأس السوبر الإماراتي– القطري في نسخته الثالثة، عقب فوزه المثير اليوم السبت على شباب الأهلي بنتيجة 3-2، بفضل هدف قاتل سجّله النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع (96)، ليخطف اللقب في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي أُقيم على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وجاءت بداية المباراة قوية من جانب شباب الأهلي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 30 عبر سيزار سانتوس، بتسديدة قوية استقرت في الشباك، مانحًا الفريق الإماراتي الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، انتفض السد ونجح في إدراك التعادل عن طريق فيرمينو في الدقيقة 55، قبل أن يضيف أكرم عفيف الهدف الثاني في الدقيقة 75، ليقلب أصحاب الأرض النتيجة لمصلحتهم.

ولم يستسلم شباب الأهلي، إذ أعاد محمد جمعة المنصوري فريقه إلى أجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل 2-2 في الدقيقة 78، بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء، ليشتعل اللقاء في دقائقه الأخيرة.

ومع اقتراب المباراة من التوجه إلى ركلات الترجيح، ظهر فيرمينو مجددًا في اللحظة الحاسمة، حيث استغل كرة داخل منطقة الجزاء وسجّل الهدف الثالث في الدقيقة 96، مانحًا السد اللقب وسط فرحة جماهيرية عارمة.

وبهذا الفوز، أضاف السد لقبًا جديدًا إلى خزائنه، فيما خسر شباب الأهلي فرصة التتويج بالدرع للمرة الثالثة تواليًا، رغم الأداء القوي والروح القتالية التي قدّمها لاعبوه طوال اللقاء.