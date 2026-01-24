«رين تارامي» بطلاً للمرحلة الثانية لطواف الشارقة الدولي

توج رين تارامي من فريق كينان الياباني بطلا للمرحلة الثانية من طواف الشارقة الدولي الحادي عشر، وتبعه في المركز الثاني مارسين بودنسكي من فريق بنك ام بي اتش الهنغاري، ثم أدني فان انجلن من فريق ترينجانو الماليزي.



حملت المرحلة الثانية، التي أقيمت اليوم السبت، اسم «الجبيل» وكانت لمسافة 129،56 كلم إنطلاقا من سوق الجبيل بالشارقة وانتهاء في سوق الجبيل بكلباء،واتسمت بإثارة كبيرة وقدمت إلى الواجهة أبطال آخرين غير الذين شهدتهم المرحلة الأولى.

وحصل رين تارامي على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع المسافة المرحلة برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، كما حصل على القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط لمعدل السرعة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وكذلك حصل على القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة، أما القميص الأبيض برعاية قناة الشارقة الرياضية لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة فقد فاز به ألمر بوفقر من فريق «الامارات جين زد» وتسلمه نيابة عنه زميله عبدالله جاسم، أما الفائز بقميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة فقد حصل عليه الدراج راشد البلوشي من منتخب الإمارات.



ويستأنف الطواف المرحلة الثالثة «الحيرة» يوم غدٍ الأحد إبتداء من الساعة 11 صباحا لمسافة 9,81 كلم وتبدأ وتنتهي في بلدة الحيرة، وسيقام على هامش المرحلة سباق مصاحب للمعاقين «ضد الساعة» لفتئى الكراسي المتحركة «H» والدراجات الخاصة «C»، وسباق آخر للشباب ويبدآن الساعة 9 صباحا.