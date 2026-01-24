الإمارات والعربي يحققان الفوز.. و«يونايتد» ينفرد بصدارة دوري الأولى

واصل فريق الإمارات «الصقور» عروضه القوية، وحقق فوزًا مهمًا على الاتفاق بنتيجة 3-2، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى، والتي شهدت مشاركة النجم الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي مع الاتفاق.

وسجل أهداف الإمارات كل من العاجي جونيور هوري (15)، والبرازيلي فابيو تيكسيرا (33)، ولياندرو كورديرو (66)، فيما أحرز هدفي الاتفاق كل من دافيد مارياني (35) وعلاء مزهر (84).

وبهذه النتيجة، رفع «الصقور» رصيدهم إلى 20 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز السابع.

من جهته، انفرد فريق يونايتد بصدارة الترتيب بعد فوزه على ضيفه العروبة بنتيجة 2-1، رافعًا رصيده إلى 27 نقطة. وسجل هدفي يونايتد البرازيلي ماركوس مورايس (37) والبرتغالي صامويل لويس (90+2)، بينما سجل هدف العروبة محمد الحمادي (32).

وفي مباراة ثالثة، حقق العربي فوزًا مثيرًا على غلف يونايتد بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، مقابل 16 نقطة لغلف يونايتد في المركز العاشر.

وسجل أهداف العربي راشد عيسى (13)، والبرازيلي رينير ألفيس (45+2)، والعاجي بي أني جان (69)، فيما سجل لغلف يونايتد الهولندي ليروي فير (45+1) والبرازيلي ويبيرتي كريستيانو (50).