تتويج لاعبي السويد وكندا وروسيا في بطولة الإمارات الدولية لتنس الشباب

تُوّج اللاعب السويدي ويليام جيلبيرج بطلاً لبطولة الإمارات الدولية لتنس الشباب المصنفة (J100)، ضمن منافسات فئة فردي الشباب، التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس والبادل، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي لاكيس ريجارد بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(6-4)، في البطولة التي استضافتها أكاديمية «توب سبن» في دبي.

وفي منافسات فردي الشابات، أحرزت اللاعبة الروسية أورولوفا بولينا لقب البطولة عقب فوزها على الإنجليزية صوفيا بيكر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتائج (6-1)، (3-6)، و(7-6).

كما حصد لقب زوجي الشباب الثنائي الكندي كادين كولبورن وأندي تشيندا، فيما تُوّجت بلقب زوجي الشابات كل من الروسية ستيفانيا نيبورينت والصينية وانغ هياو تونغ.

من جانبه، هنأ سعيد المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والبادل، الفائزين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في البطولات المقبلة، مؤكدًا حرص مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، على دعم وتعزيز نجاح البطولات المحلية والدولية، ولا سيما بطولات فئة الشباب، التي تُقام بشكل دوري سنوي في دبي والفجيرة.

وأشار المري إلى أن هذه البطولات تسهم في استقطاب نخبة المواهب العالمية، وتنعكس إيجابًا على خطط الاتحاد الرامية إلى نشر ثقافة ممارسة رياضتي التنس والبادل، وبناء منتخبات وطنية قوية من المواهب المحلية، مثمنًا جهود الأندية والأكاديميات، ومقدمًا شكره لأكاديمية «توب سبن» على دعمها التنظيمي، ومشيدًا بجهود الحكام والإداريين.