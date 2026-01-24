«أمبريال إمبيرور» بطلاً لـ «تحدي آل مكتوم» في أمسية «فاشن فرايداي»

عزز الجواد إمبريال إمبيرور حظوظه في المنافسة على لقب كأس دبي العالمي، بعد فوزه أمس بلقب سباق تحدي آل مكتوم – الفئة الأولى، السباق الرئيس لأمسية «فاشن فرايداي» التي أقيمت على مضمار ميدان، ليحجز بطاقة التأهل التلقائي إلى الحدث العالمي المقرر 28 مارس المقبل.

وحقق الجواد، بإشراف المدرب بوبايت سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن، فوزاً مستحقاً بعدما تقدم في الأمتار الأخيرة وحافظ على الصدارة حتى خط النهاية، متفوقاً بفارق طول ونصف الطول عن «تمبارومبا»، فيما حل «هارت أوف أونر» ثالثاً.

وفي سباق جبل حتا – الفئة الأولى، تألق الجواد أوبرا بالو وحقق فوزاً لافتاً بقيادة الفارس ويليام بويك، متقدماً بفارق طولين ونصف الطول عن «سيلاوي»، ليحجز بدوره بطاقة المشاركة في سباق دبي تيرف.

وفي سباق الإمارات 2000 جينيز – الفئة الثالثة، حصد الجواد سيكس سبيد نقاطاً مؤهلة لسباق كنتاكي ديربي للمرة الأولى في تاريخ السباق، بعد فوزه بفارق خمسة أطوال، ليجمع 20 نقطة.

وواصل المدرب سيمار تألقه بتحقيق الفوز في سباق فايربريك ستيكس – الفئة الثالثة عبر الجواد مندلسون باي، فيما توج الجواد دروز غولد بلقب سباق الشندغة للسرعة، في حين حقق الجواد كفر أب لقب بلو بوينت سبرينت – الفئة الثانية بقيادة بويك.

وسجل الفارس الإيرلندي أندرو سلاتري أكبر انتصار في مسيرته بفوزه بسباق الفهيدي فور – الفئة الثانية عبر الجواد النجم، العائد بعد غياب طويل.

وفي سباق الخيل تروفي – الفئة الثالثة، عاد الجواد سانواي ستار إلى منصة التتويج بقيادة سيلفستر دي سوزا، فيما اختتم الفارس نفسه الأمسية بفوز جديد عبر الجواد مرعاد في تحدي آل مكتوم للخيل العربية الأصيلة.