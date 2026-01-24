27 فريقاً يتجاوزون التصفيات التأهيلية لـ «تحدي المجتمع» في «ألعاب دبي»

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تأهل 27 فريقاً للمشاركة في نهائيات فئة «تحدي المجتمع»، ضمن النسخة السابعة من «ألعاب دبي»، وذلك عقب التصفيات التأهيلية التي أقيمت اليوم (السبت) في «داماك هيلز-1». ويتم تنظيم هذه النسخة من «ألعاب دبي» بشراكة رسمية من دي بي ورلد، وشراكة ماسية مع مجموعة «داماك»، وشركة الإمارات العامة للبترول «امارات»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

واستقطبت تصفيات تحدي المجتمع مشاركة أكثر من 200 لاعب ضمن 42 فريق، ما يعكس نجاح البطولة في ترسيخ نمط الحياة النشط والصحي بين مختلف فئات المجتمع. وستواجه الفرق المتأهلة حامل لقب تحدي المجتمع من نسخة ألعاب دبي 2025، والذي يعود للدفاع عن لقبه في نسخة هذا العام أمام مجموعةٍ من الفرق الرياضية المتميّزة.

وفي ختام تصفيات تحدي المجتمع أكدت اللجنة المنظمة لـ «ألعاب دبي»، أن البطولة باتت اليوم الحدث الأبرز في الأجندة الرياضية في إمارة دبي لا سيما في الرياضات الجماعية، والذي يؤكد عليه مستوى المواهب التي شهدتها المنافسات المحتدمة، مشيرة إلى أن هذا النجاح يؤكد على ريادة دبي في القطاع الرياضي، سواءً من حيث مستويات التنظيم الاحترافي، والأثر الاجتماعي، والصدى العالمي المشهود له بالنمو المتواصل للفعاليات الرياضية التي تنظمها الإمارة.

كما وشهد الحدث حضوراً جماهيرياً لافتاً، مما عزّز الأجواء الحماسية وتفاعل اللاعبين مع المنافسات، كما تخللت البطولة فعاليات مصاحبة لتشجيع الحضور على اختبار قدراتهم البدنية واستكشاف مواهبهم الرياضية.

ومع اكتمال التصفيات التأهيلية لتحدي المجتمع، يكتمل المشهد الحماسي المرتقب للبطولة الرئيسية لألعاب دبي، والتي ستنطلق بين 12-15 فبراير القادم، بمشاركة مختلف الفرق من في تحدي الحكومة للرجال، وتحدي الحكومة للسيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، بالإضافة إلى تحدي الصغار. وتتنافس الفرق المشاركة على الفوز بلقب أبطال ألعاب دبي 2026.