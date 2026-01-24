النصر يتعثر أمام الوحدة السوري في «سلة دبي»

تعرض فريق كرة السلة في نادي النصر، للخسارة أمام ضيفه الوحدة السوري بفارق 12 نقطة وبنتيجة (75-87)، في مباراة جمعتهما اليوم السبت، لحساب منافسات المجموعة الأولى، في افتتاح الجولة الثانية من دوري مجموعات بطولة دبي الدولية، المقامة حالياً في نسختها الـ 35 على صالة راشد بن حمدان، وتمتد حتى الأول من فبراير المقبل.

واحتاج الوحدة السوري لضمان انتصاره إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث بواقع (31-19 و19-13)، فيما نال لاعبي النصر الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع بواقع (20-16 و23-21) التي لم تكن كافية لـ «العميد» بالعودة بنتيجة المباراة.

وتلقى النصر الهزيمة الثانية على التوالي في البطولة، بعد خسارته أمس في اليوم الافتتاحي أمام الاتحاد الليبي بنتيجة (70-106).