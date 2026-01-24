«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تترقب تتويج البطل

تُختتم يوم غدٍ الأحد منافسات النسخة الـ 37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وسط ترقب لهوية البطل في منافسة قوية بين أفضل لاعبي العالم في البطولة التي تعد الأولى ضمن سلسلة رولكس في «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد.

وسيكون نصيب البطل كبيراً للغاية من إجمالي الجوائز المالية البالغ 9 ملايين دولار، حيث يحصل لوحده على 1,530 مليون دولار «نحو 5,58 مليون درهم»، و1335 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، كما ينضم إلى قائمة تاريخية من ألمع نجوم رياضة الجولف برفع «كأس الدلة» الشهير ونقش اسمه عليه.

وفي ختام الجولة الثالثة من المنافسات التي أقيمت اليوم السبت، يدخل الأمريكي باتريك ريد وهو في صدارة الترتيب لليوم الثاني على التوالي، بإجمالي 4 ضربات تحت المعدل، وذلك بعدما حافظ على نسق أداءه وحقق 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة بإجمالي 67 ضربة.

وقال ريد: «حافظ على نسق أدائي بشكل جيد، وأتطلع لمواصلة التركيز في ضرباتي بنفس الطريقة، ما تزال هناك جولة لحسم الأمور، وهو ما يجعلني أدرك أن ما تحقق لحد الآن بحاجة للمزيد».

ويبتعد ريد الملقب بـ «كابتن أمريكا» بفارق 4 ضربات عن الإسباني ديفيد بويج، الذي تألق وسجل 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليتقدم إلى المركز الثاني على صعيد الترتيب العام برصيد 10 ضربات تحت المعدل.

وقال بويج: «كان يوماً رائعًا من البداية إلى النهاية، ولعبتُ بشكلٍ ممتاز في الجولات التسع الأولى من اجلولة. أعتقد أنني لعبتُ بشكل جيد للغاية، بدأتُ أشعر براحة أكبر في الملعب، وأُحسّن اختيار أماكن ضرباتي.».



وفي الحفرة الحادية عشرة، سددتُ واحدة من أسوأ ضرباتي في حياتي، ولكنني تمكنتُ من تسديد ضربات التهديف الجيدة بسرعة، مما سمح لي بإنهاء الجولة بشكلٍ جيد.

وشهدت الجولة الثالثة عودة قوية من النرويجي فيكتور هوفلاند، بطل نسخة عام 2022، الذي حقق 7 ضربات تحت المعدل بمجموع 65 ضربة، ليحتل حالياً المركز الثالث بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل، متساوياً مع الإنجليزي أندي سوليفان.