جارديم يبدأ مشواره مع الوحدة أمام البطائح

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة الوحدة لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مبدئي مع مدرب شباب الأهلي والعين السابق، البرتغالي ليوناردو جارديم ليقود الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من المدرب أن جارديم وافق على تولي تدريب «العنابي»، مبيناً أن مدة العقد ستمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشار إلى أن المدرب البرتغالي سيبدأ مهمته مع الوحدة بقيادة الفريق أمام البطائح في الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، التي ستقام 5 فبراير على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وسيواصل المدرب البرتغالي ديماس تيكسيرا قيادة «العنابي» في مباراته أمام دبا بعد غدٍ في الجولة الـ 14 من الدوري، حيث قاد الفريق في 8 مباريات بشكل مؤقت منذ رحيل مواطنه المدرب خوسيه مورايس لتولي تدريب الشارقة.