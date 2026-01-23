الجابري: «دنك شو» جديد «سلة دبي» في النسخة الـ 35

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد لتنظيم الفعاليات الرياضية، المالكة لحقوق بطولة دبي الدولية لكرة السلة ناجي الجابري، عن استحداث مسابقة «دنك شو» (Dunk Show) الاستعراضية، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم، وتظهر للمرة الأولى في تاريخ البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ35 على صالة نادي النصر في دبي، وتمتد منافساتها حتى الأول من فبراير المقبل.

وقال الجابري لـ«الإمارات اليوم»: «إن إدراج المسابقة الاستعراضية ضمن برنامج اليوم الثاني يأتي في إطار الحرص على مواصلة الارتقاء بالفعاليات المصاحبة لبطولة (سلة v دبي)، بما يضفي مزيداً من الحماسة والإثارة على أجواء البطولة، التي تُعد الأعرق والأكثر استمرارية على مستوى المنطقة، والمدرجة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي، وتحظى على الدوام بمشاركة نخبة الأندية من قارتي آسيا وإفريقيا».

وأضاف: «ينطلق برنامج اليوم الثاني في تمام الثالثة ظهراً بمباراة النصر مع الوحدة السوري، تليها مواجهة فريق بيروت اللبناني حامل اللقب مع أهلي طرابلس الليبي، ثم فعالية (دنك شو) التي تمتد لساعة ونصف، على أن يُسدل الستار على هذا اليوم بمباراة الإفريقي التونسي أمام زامبوانغا الفلبيني».

وأوضح الجابري: «حرصنا في النسخة الجديدة على تنظيم فعاليات تُدرج للمرة الأولى، ومن ضمنها مسابقة (دنك شو) التي تأتي بنكهة الدوري الأشهر عالمياً (NBA)، وتستهل عروضها بمشاركة فريق (Mixream) المختص في هذا النوع من الاستعراضات، ويضم في صفوفه النجم السابق في الدوري الأميركي لكرة السلة كريستون ستيبلس، إلى جانب عروض غنائية، في وجبة دسمة نقدمها عربون وفاء لجمهور وعشاق (سلة دبي)، الذين كانوا على الدوام أحد أبرز عوامل نجاح البطولة».

واختتم الجابري: «بعد العروض الاستعراضية سيكون هناك منافسة تجمع المحترفين الأجانب الموجودين ضمن قوائم الفرق المشاركة في البطولة، في فرصة لإظهار مهاراتهم بأسلوب استعراضي يعتمد على القفز العالي وإنهاء الكرات داخل السلة، على أن يحصل الفائز على الجائزة المالية المخصصة للمسابقة، والبالغة 10 آلاف درهم».

مباريات اليوم الثاني

15:00: النصر الإماراتي × الوحدة السوري (المجموعة A)

17:00: أهلي طرابلس الليبي × بيروت اللبناني (المجموعة B)

19:00: مسابقة (دنك شو)

20:30: الإفريقي التونسي × زامبوانغا الفلبيني (المجموعة A)