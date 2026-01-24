درع السوبر الإماراتي - القطري تُغري شباب الأهلي مرة ثالثة

يدخل شباب الأهلي مواجهة السد القطري بطموحات عالية ورغبة قوية في المحافظة على هيمنته على لقب درع السوبر الإماراتي - القطري، عندما يلتقي الفريقان الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن النسخة الثالثة من البطولة التي تجمع أبطال البلدين.

ويخوض «فرسان دبي» المواجهة وهو في قمة جاهزيته الفنية والبدنية، بعد أن فرض نفسه متصدراً لدوري أدنوك للمحترفين برصيد 32 نقطة، مستفيداً من حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا.

ويدرك شباب الأهلي أن الفوز في هذه المباراة سيقوده لتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ويعزّز سجله التاريخي في البطولة، إلى جانب أنه يحمل طابعاً ثأرياً بعد الخسارة التي تلقاها أمام السد في دوري أبطال آسيا 2025-2026 بنتيجة 2-4 في الدوحة.

ويعوّل سوزا على خبرات لاعبيه وقدرتهم على حسم المباريات الكبرى، مدعومين بالأسماء التي تشكل العمود الفقري للفريق هذا الموسم، في ظل الأداء القوي للفريق محلياً، والذي أعاد شباب الأهلي إلى قمة الترتيب وإلى الواجهة من جديد.

على الجانب الآخر، يدخل السد المباراة بمعنويات مرتفعة وهو يعيش واحدة من أفضل فتراته بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في الدوري القطري بفارق خمس نقاط عن الغرافة المتصدر، بعد سلسلة من ستة انتصارات متتالية رفعت من جاهزيته للنهائي المرتقب.

ويعتمد الفريق القطري على مجموعة من أبرز نجومه، وفي مقدمتهم أكرم عفيف، إلى جانب الثلاثي البرازيلي كلاودينهو، جيوفاني هنريكي، وروبرتو فيرمينو، الذين يشكلون قوة هجومية ضاربة تسعى لحسم اللقب وإضافته إلى خزائن «الزعيم القطري» المليئة بالألقاب.

وتكتسب المواجهة طابعاً خاصاً، كونها تجمع بين متصدر الدوري الإماراتي ووصيف الدوري القطري، في مباراة تُعد من أقوى نسخ السوبر، لما يملكه الفريقان من جودة فنية عالية ورغبة مشتركة في التتويج.

وتُعد المواجهة فرصة مثالية لشباب الأهلي للردّ على خسارة دوري الأبطال، وكتابة فصل جديد من النجاحات الخارجية للفريق، بينما يأمل السد في استثمار عامل الأرض والحضور الجماهيري لخطف اللقب لأول مرة في تاريخ البطولة.