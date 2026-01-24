الشامسي: بصمة المدرب واضحة.. وتعاقدات جديدة في الطريق للشارقة

عبّر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، عبيد الشامسي، عن سعادته الكبيرة بحصد الفريق الأول لكرة القدم لقب كأس السوبر الإماراتي - القطري، بالفوز على فريق الغرافة القطري بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وأشار الشامسي إلى أن البصمة الواضحة للمدرب البرتغالي خوسيه مورايس، ورغبة اللاعبين القوية في الفوز كانتا وراء تحقيق هذا الإنجاز الكبير، الذي جاء أيضاً بعد الإنجاز الذي حققه الفريق أخيراً بالفوز بلقب السوبر الإماراتي.

وقال عبيد الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «إدارة نادي الشارقة الجديدة تسلّمت المهمة، وكان أمامها بطولتا كأس السوبر الإماراتي وكأس السوبر الإماراتي - القطري، وكان الفوز بالبطولتين هدفاً للإدارة، وقد نجح الفريق بالفعل في تحقيق ذلك. هذا الإنجاز يمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره خلال المرحلة المقبلة، وسيكون القادم أفضل بالنسبة للجماهير الشرقاوية».

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة إلى أن «النادي كان يبحث عن مدرب من نوعية مورايس، موضحاً أنه رغم قصر الفترة التي تولى فيها المهمة، إلا أنه نجح في خلق حالة انسجام كبيرة بين اللاعبين، وأتمنّى أن تكون الجماهير الشرقاوية راضية عن الفريق».

وكشف الشامسي أن «النادي يسعى بقوة إلى تكوين فريق قوي للموسم المقبل»، متمنياً عودة جماهير الشارقة بقوة إلى المدرجات لمواصلة دعمها للفريق خلال الفترة المقبلة، كونها تمثل اللاعب رقم 12.

وبخصوص دعم الفريق بلاعبين جدد سواء من المواطنين أو الأجانب، أكد الشامسي أن «شركة كرة القدم في النادي قطعت شوطاً كبيراً في تعاقدات جديدة لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وستُشكل إضافة قوية للفريق في المرحلة المقبلة، علماً بأن النادي كان قد تعاقد أيضاً مع المدافع البرازيلي ليناردينهو».

من جانب آخر، أكد عبيد الشامسي أنهم يأملون في أن يذهب الفريق بعيداً في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، معتبراً أن من حق الجماهير أن تغضب عندما تكون نتائج الفريق سيئة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، محمد جمعة بن هندي، إن تكامل جهود الجميع، سواء من الجهاز الفني أو اللاعبين أو الإدارة، كان وراء النجاحات والإنجاز الذي حققه الفريق بالفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي - القطري، وقبله الفوز بلقب السوبر الإماراتي، واصفاً هذا الإنجاز بأنه يُمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبين في المرحلة المقبلة.

وأضاف بن هندي في تصريحات صحافية: «جهود اللاعبين المخلصة وتفانيهم في العمل والعطاء خلال المرحلة السابقة، والتناغم الكبير بين الجهاز الفني واللاعبين، كل ذلك أوصل النادي إلى هذه الإنجازات».

وأكد بن هندي أن «الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، يقوم دائماً بتقييم أوضاع الفريق»، مشيراً إلى «الأسلوب الرائع الذي يتعامل به المدرب مع اللاعبين، ووجود قناعة كبيرة لدى اللاعبين بإمكاناته».

ماجد راشد: جمهور الشارقة يستحق الفرحة

أكد لاعب الشارقة، ماجد راشد، أن تتويج الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتي - القطري يُعد إنجازاً جديداً للنادي، مشيداً في الوقت ذاته بالتنظيم الرائع للحدث.

وأكد ماجد راشد أن جمهور الشارقة يستحق هذه الفرحة بعد الفوز باللقب.

وقال في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «الجماهير الشرقاوية تستحق هذه الفرحة، ونتمنّى استمرار مثل هذه الأفراح للشارقة».

وأشار ماجد راشد إلى أن الغرافة فريق كبير، وقدّم مباراة قوية.