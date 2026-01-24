المسلم: السباحة الإماراتية تشهد نقلة تاريخية

أكد رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية، الدكتور حسين المسلم، أن السباحة الإماراتية تعيش واحدة من أفضل فتراتها، وتشهد نقلة تاريخية غير مسبوقة، بعد أن حققت خلال العامين الماضيين تطوراً واضحاً في الأداء والنتائج، إلى جانب بروز جيل جديد من السباحين الواعدين القادرين على المنافسة إقليمياً وقارياً.

جاء ذلك خلال افتتاح منافسات النسخة الـ30 من بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للسباحة، التي انطلقت، أول من أمس، وتستمر حتى الغد في المسبح الأولمبي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بمشاركة نحو 200 سباح وسباحة.

وقال حسين المسلم لـ«الإمارات اليوم»: «إن السباحة الإماراتية تمضي في الطريق الصحيح بقيادة برامج واضحة وعمل منظم داخل الأندية الحكومية والخاصة. العامان الماضيان كانا الأفضل لرياضة السباحة الإماراتية مقارنة بالسنوات التي سبقتها. هناك عمل كبير على مستوى تكوين قاعدة قوية من المواهب، وبرامج تدريبية متطورة، ونتائج بدأت تظهر على الساحة الآسيوية والعربية».

وأوضح المسلم أن «الإنجاز الآسيوي التاريخي الذي حققه السباح حسين شوقي بالحصول على ذهبية آسيوية يُعدّ مؤشراً مهماً على مستوى التطور»، مشيراً إلى أن «الإمارات أصبحت قادرة على تقديم نماذج منافسة في الفئات السنية المختلفة».

وأشار المسلم إلى أن ما شاهده خلال البطولة الخليجية من تنظيم مسابقات لفئة الفتيات تحت 10 سنوات يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل قوي للسباحة النسائية الخليجية، وقال: «هذه الفئات العمرية الصغيرة ستكون أساساً لظهور بطلات قاريات خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وجودهن في هذا المحفل الخليجي يؤكد أن هناك اهتماماً حقيقياً من الاتحادات الخليجية بتطوير الرياضة النسائية».

كما أشاد المسلم بالبيئة الرياضية المتطورة التي توفرها الدولة، قائلاً: «الإمارات تمتلك منشآت عالمية المستوى، ومسابح حديثة، وبنية تحتية تجعلها وجهة مثالية لاستضافة البطولات الدولية، إضافة إلى ذلك، فإن الموقع الجغرافي وشبكة المطارات تشكل دعامة مهمة لتعزيز مكانتها كمركز للسياحة الرياضية».

