غوميز مرشح لتعويض سالدانا في الوصل

يشغل ملف اللاعب المهاجم بال نادي الوصل خلال الانتقالات الشتوية الحالية، ويسعى إلى إيجاد حلول بضم اللاعب داني غوميز، المرشح للانتقال إلى الفريق قريباً، لتدعيم الخط الأمامي لـ«الإمبراطور» خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

وذكر موقع «هوأراغون» الإسباني أن مهاجم ريال سرقسطة أحد أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى الدوري الإماراتي، بعد أن وضعه وكلاء اللاعبين ضمن قائمة المعروضين على أندية المنطقة، موضحاً أن أبرز الأسماء التي تم عرض المهاجم الشاب عليها هو نادي الوصل الذي يهتم بإيجاد بديل هجومي محتمل.

ويأتي هذا الاهتمام مع دراسة الوصل إمكانية التخلي عن اللاعب البرازيلي ماتيوس سالدانا خلال فترة الانتقالات الحالية، ما يفتح المجال أمام غوميز لتعزيز خط الهجوم في الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

وأشار الموقع إلى أنه يُنظر إلى داني غوميز كخيار مناسب نظراً لتجربته الأوروبية وخبرته في اللعب ضمن أندية مثل ريال سرقسطة، حيث كان رحيله عن النادي الإسباني أحد أبرز السيناريوهات المطروحة في سوق الانتقالات الشتوي، قبل أن يُستبعد من سبورتينغ خيخون ويظل في صفوف سرقسطة مؤقتاً بسبب راتبه المرتفع وتعقيدات الانتقال.

وبدأت مسيرة غوميز الاحترافية مع فريق الشباب في نادي ريال سرقسطة، ثم ارتقى سريعاً إلى الفريق الأول، وسجل أهدافاً حاسمة عدة أثبتت قدرته على شغل مركز المهاجم الصريح، ما يجعله خياراً جذاباً للأندية التي تبحث عن تعزيز هجومها بخبرة أوروبية ومهارات هجومية واضحة.

وفي حال إتمام الصفقة، سيشكل داني غوميز إضافة قوية للوصل في ظل خطط النادي لإعادة ترتيب خطه الهجومي بعد التفكير في بيع سالدانا، ما يمنح الفريق فرصة للاستفادة من خبرة المهاجم الإسباني وقدرته على صناعة الفارق في الدوري، وحل المشكلة التي واجهها «الإمبراطور» منذ بداية الموسم.

وكان رئيس شركة الوصل لكرة القدم أحمد الطنيجي قد أكد في تصريحات لإذاعة أبوظبي، أن ماتيوس سالدانا لديه عرضان من الدوري الصيني إلى جانب عرض أوروبي غير رسمي، موضحاً أن الجهاز الفني غير راضٍ عن أداء اللاعب البرازيلي، مؤكداً أنه في حال عدم انتقال سالدانا إلى فريق آخر في فترة الانتقالات الشتوية، فقد يتم قيده في قائمة اللاعبين الأجانب للمشاركات الخارجية فقط مع الفريق.

. الجهاز الفني غير راضٍ عن أداء سالدانا.. واللاعب لديه عرضان صيني وأوروبي.

. المهاجم الإسباني يمتلك قدرات هجومية قوية من شأنها صنع الفارق في الدوري.