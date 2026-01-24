العين في مفاوضات لتجديد عقد الهداف التاريخي لابا

دخلت شركة نادي العين لكرة القدم في مفاوضات مع هداف الفريق، الدولي التوغولي لابا كودجو، لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، وذلك في محاولة لتفادي ضغوط عدد من الأندية المحلية والسعودية الساعية للتعاقد معه.

وذكر موقع «أفريكا توب سبورت» أنه «مع تبقي ستة أشهر على نهاية عقده الذي ينتهي في يونيو 2026، بات المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو محل اهتمام عدد من الأندية».

وأضاف التقرير: «بعد أن أصبح أسطورة حية في نادي العين لكرة القدم بتحطيمه الرقم القياسي المسجل باسم الغاني أسامواه جيان من حيث عدد الأهداف، بات اللاعب التوغولي يحظى باهتمام جاد من عدة أندية خليجية، انجذبت إلى فاعليته الكبيرة أمام المرمى وخبرته على أعلى المستويات».

وتابع: «من بين أبرز الأندية التي تراقب وضع عقده عن كثب نادي الشارقة الذي يأمل استغلال وضع اللاعب المستقبلي كصفقة انتقال حر لتعزيز خطوطها الهجومية».

وأشار التقرير إلى أنه «رغم هذه العروض القوية قد تظل أولوية اللاعب متمثلة في الاستقرار، إذ تشير التقارير إلى أن المفاوضات جارية بالفعل مع إدارة نادي العين لتمديد عقده لعام إضافي، ويبدو أن العين غير مستعد للتفريط في هدافه التاريخي».

وكان لابا كودجو قد جدد عقده مع نادي العين في عام 2023 لمدة ثلاث سنوات، تنتهي في صيف العام الحالي، ويواصل اللاعب تقديم مستويات لافتة خلال الموسم الجاري، بعدما أصبح الهداف التاريخي لـ«الزعيم»، متجاوزاً أحمد عبدالله «غزال العين»، كما أن ثنائيته في مرمى الوحدة خلال الجولة الماضية رفعته إلى 133 هدفاً، ليتساوى مع أسطورة نادي الشعب عدنان الطلياني في المركز الخامس على قائمة الهدافين التاريخيين لمسابقة الدوري.

. النجم التوغولي يحظى باهتمام أندية خليجية وإماراتية من بينها الشارقة.