ماجد العصيمي عضواً في مجلس إدارة منظمة «فوتبول إز مور» الإنسانية

اختار مجلس إدارة منظمة «فوتبول إز مور» رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، للانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة، ليصبح أول شخصية من خارج أوروبا تنال هذه العضوية، في تأكيد جديد على الثقة التي يحظى بها أبناء دولة الإمارات لتولي المناصب الخارجية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد المنظمة إلى دبي، حيث عقد اجتماعاً، أول من أمس، مع مسؤولي مجلس دبي الرياضي، بحضور ماجد العصيمي، واطّلع الوفد خلال الزيارة على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تمكين «أصحاب الهمم» ودمجهم في المجتمع.

وضم وفد منظمة «فوتبول إز مور»، المعنية بالجانب الإنساني لكرة القدم، كلاً من رئيس مجلس الإدارة أليكس غايسبوهلر، والأمين العام مارتن أوسبلت، والبروفيسور يورغن بوشمان.

وعبّر ماجد العصيمي عن شكره وتقديره لمنحه الثقة من قبل منظمة «فوتبول إز مور»، وقال في تصريحات صحافية: «أتوجه بالشكر لمنحي هذه العضوية، التي تمثل مسؤولية جديدة أتطلع من خلالها إلى إبراز الوجه الحضاري والإنساني الرائد لدولة الإمارات في مجال تمكين أصحاب الهمم».

وأضاف: «تسعى المنظمة إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه، من خلال كرة القدم، ولاسيما في مجال دعم أصحاب الهمم، عبر تعزيز المبادئ والقيم، وتنفيذ مبادرات ومؤتمرات تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي».

وأوضح العصيمي: «لدى المنظمة مشاريع مستقبلية تهدف إلى توظيف البعد المجتمعي والإنساني لكرة القدم في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم، من خلال إشراك مختلف القطاعات في البرامج المستهدفة».

واختتم العصيمي: «تجربة استخدام البعد المجتمعي والإنساني لكرة القدم أثمرت في العديد من الأندية الأوروبية المرتبطة بشراكات مع منظمة (فوتبول إز مور)، مثل ريال مدريد، وليفربول، وبايرن ميونيخ، وبنفيكا، وميلان، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، وتسعى المنظمة إلى تطبيق هذه التجربة في كرة القدم الإماراتية».