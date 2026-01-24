مورايس: شخصية لاعبي الشارقة «السوبر» صنعت الفارق

قال مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، إن شخصية اللاعبين هي التي صنعت الفارق، وقادت الفريق للفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي - القطري، خلال مباراة الفريق أمام الغرافة، أول من أمس، التي حسمها الشارقة بركلات الترجيح.

وأضاف مورايس في تصريحات صحافية رداً على سؤال حول تحقيقه اللقب الثاني له مع الشارقة منذ توليه تدريب الفريق، بعدما قاد «الملك» أيضاً للفوز بكأس السوبر الإماراتي على حساب شباب الأهلي: «صحيح أنه اللقب الثاني لي مع الفريق، لكن يجب أن أوجّه التحية إلى اللاعبين، لأنهم يمرّون بمرحلة لم تكن إيجابية في تاريخ النادي، ونحن نحاول تصحيح هذا الوضع، وبالنسبة لي فإنني سعيد من أجل هؤلاء اللاعبين».

وبدا مورايس سعيداً عقب المباراة، واحتفل مع لاعبي الشارقة بعد التتويج باللقب. وأضاف مورايس: «بالنسبة لي، فإن أهم شيء هو السعادة والتطوّر الذي يحققه الفريق، وهذا الأمر يسمح لنا بالفوز بالمباريات المهمة».

وأكمل مدرب الشارقة: «أنا سعيد من أجل لاعبي وجمهور الشارقة، وسعيد لأننا نستطيع تمثيل هويتهم من حيث تجاوز الصعوبات، والاستمرار في الفوز بالبطولات».

وعن الخطوة القادمة لفريق الشارقة، قال مورايس: «ينصبّ تركيزي حالياً على تحسين أداء الفريق ورفع جودته ليصبح أقوى كمجموعة، وأقوى من الناحية الذهنية لتحقيق الإنجازات، ليس فقط داخل المباريات، بل في كل يوم نجتمع فيه معاً، وأن تكون لدينا عقلية التطور المستمر يوماً بعد يوم، حتى نتمكن من المنافسة إلى أقصى حد وعلى أعلى مستوى. هذا هو الهدف».

وبشأن تعاقدات النادي مع لاعبين جدد، أوضح مورايس: «لقد تعاقدنا مع اللاعب البرازيلي ليناردينهو، ولا أعلم إن كان سيأتي لاعب آخر خلال الفترة المقبلة، وإن حدث ذلك فمرحباً به جداً، وإن لم يحدث فلدينا لاعبون موجودون حالياً، وسنقدّم أفضل ما لدينا حتى نهاية الموسم».

