عبير الخاجة.. خبيرة تُغيّر مفاهيم خطأ عن ممارسة المرأة للرياضة

أسهمت الخبيرة في الرياضة المجتمعية النسائية، عبير محمد الخاجة (39 عاماً)، في تغيير مفهوم ممارسة المرأة الرياضة، من خلال مجموعة من الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي قادتها منذ عام 2016، عبر رياضة «الكروسفيت»، التي وصفتها بأنها رياضة مجتمعية بقدر ما هي تنافسية في اللياقة البدنية.

وتعتز عبير الخاجة بأنها كانت عضواً في لجنة التحكيم للدورة الـ12 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي (2022-2024)، كما تفخر بكونها خريجة الدفعة الأولى من برنامج «خبراء الإمارات» عام 2019، الذي اكتسبت من خلاله مفاهيم إيجابية عدة، لاسيما المتعلقة بأهمية ممارسة الرياضة، خصوصاً للمرأة.

وسعت الخاجة إلى تطبيق هذه الأفكار التي تعلمتها بين الفتيات من مختلف الأعمار، مؤكدة اعتزازها بدورها ناشطة رياضية تسهم في خدمة المجتمع في المجال الرياضي النسائي.

وقالت عبير الخاجة لـ«الإمارات اليوم» إنها لم تفكر يوماً في تحقيق مراكز متقدمة في البطولات والمهرجانات التي شاركت فيها، لإدراكها أن الأهم من ذلك هو قدرتها على ممارسة الرياضة، والإسهام في تغيير بعض المفاهيم التي تحد من مشاركة المرأة رياضياً.

وأوضحت أنها خلال فترة حملها بابنها «سعيد»، الذي يبلغ حالياً عاماً ونصف العام، مارست رياضة الجري بانتظام لمسافات جيدة، مؤكدة أن ذلك تم تحت إشراف طبيبتها المختصة ومدربتها في اللياقة البدنية، وشددت على أن نجاحها في هذه التجربة أسهم في تغيير هذا المفهوم، مع نصيحتها بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الطبية المختصة في مثل هذه الحالات.

وتابعت: «أحببت ممارسة رياضتي الجري والكروسفيت في سن مبكر، لذلك لم أتوقف عن تقديم النصيحة للفتيات بممارستهما، لما لهما من أهمية كبيرة، سواء على الصعيد الصحي أو النفسي أو المجتمعي، ومازلت أقدم خبرتي في مختلف المواقع الوظيفية التي عملت بها».

وتعمل عبير الخاجة حالياً مديراً لإدارة الاتصال في الشارقة لتطوير القدرات، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة.

وأضافت: «من بين المهام التي عملت بها عضويتي في لجنة كرة قدم السيدات، رغم أنني لم أمارس اللعبة، إضافة إلى عضويتي في مجلس إدارة اتحاد الترايثلون، ومجلس إدارة نادي ضباط شرطة دبي، ونادي (أنا قوية) للجري النسائي».

وأشارت إلى أن هذه التجارب مجتمعة مهّدت لتأسيس مجموعة رياضية أطلقت عليها اسم (Women Play Sports)، تضم حالياً نحو 250 امرأة، مع طموح لرفع العدد إلى أكثر من 1000 مشاركة مستقبلاً، تهدف إلى تعزيز دافعية المرأة لممارسة الرياضة في بيئة نموذجية.