بعد مباراة "دراماتيكية".. الوحدة يظفر بدرع التحدي الإماراتي - القطري

ظفر فريق الوحدة بلقب درع التحدي الإماراتي - القطري لكرة القدم، إثر فوزه "الدراماتيكي" الصعب على الدحيل القطري بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد آل نهيان، بحضور نحو سبعة آلاف متفرج، من بينهم قرابة 200 مشجع رافقوا الدحيل إلى العاصمة أبوظبي.

وسجّل الدولي السوري عمر خريبين هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 29، فيما كان لحارس مرمى الوحدة زايد الحمادي الدور الأبرز في تحقيق الانتصار، بعدما أنقذ مرماه من استقبال ما لا يقل عن ثلاث فرص محققة على مدار شوطي اللقاء.

ورغم النقص العددي في صفوف الدحيل عقب طرد الحارس صلاح زكريا في الدقيقة 11، ما أجبر الفريق القطري على استكمال المباراة بعشرة لاعبين، فإن الدحيل ظهر خصما عنيدا وفرض ضغطا متواصلًا حتى الدقائق الأخيرة.

وشهدت اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع تسجيل الدحيل هدف التعادل عن طريق عادل بولبينة، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود مخالفة، كما أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب الوحدة عبدالله حمد للإنذار الثاني قبل أن يطلق صافرته بفوز الوحدة وتتويجه باللقب.