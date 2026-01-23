نجم فريق قطر جينز ريندرز يظفر بلقب المرحلة الأولى من طواف الشارقة

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توّج الشيخ راشد بن صقر بن حمد القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدراجات، الدراج جينز ريندرز من فريق قطر للمحترفين بلقب المرحلة الأولى من طواف الشارقة الدولي الـ11 للدراجات الهوائية، التي حملت اسم «الفخر والعطاء».

وجاء في المركز الثاني محمد المطيوعي من فريق الإمارات جين زد، فيما حلّ ثالثًا لورينزو نيسبولي من فريق بنك «إم بي إتش» الهنغاري.

وانطلقت المرحلة الأولى، التي أُقيمت اليوم الجمعة، لمسافة 129.6 كيلومترًا من قناة اللية بجزيرة العلم، واختتمت في مزرعة القمح بمنطقة مليحة، على أن تُقام المرحلة الثانية يوم السبت لمسافة 129.56 كيلومترا، وتنطلق من سوق الجبيل بالشارقة وصولًا إلى سوق الجبيل بكلباء.

تتويج الفائزين

شهد المرحلة وشارك في مراسم التتويج الشيخ راشد بن صقر بن حمد القاسمي، وعبدالله سلطان الدح، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة للطواف، ومنصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد الإماراتي للدراجات، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف، إلى جانب حمد المحمود ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وأحمد عقيل ممثل قناة الشارقة الرياضية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والراعية.

النتائج

المركز الأول والميدالية الذهبية: جينز ريندرز (فريق قطر للمحترفين)

المركز الثاني: محمد المطيوعي (فريق الإمارات جين زد)

المركز الثالث: لورينزو نيسبولي (فريق بنك إم بي إتش الهنغاري)

قمصان التميز

القميص الأصفر لأفضل زمن في قطع مسافة المرحلة (برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة):

جينز ريندرز – فريق قطر للمحترفين

القميص الأخضر لأفضل نقاط لمعدل السرعة (برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة):

جينز ريندرز – فريق قطر للمحترفين

القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات (برعاية بلدية الشارقة):

محمد المطيوعي – فريق الإمارات جين زد

القميص الأبيض لصاحب المركز الأول لفئة الشباب تحت 23 سنة (برعاية قناة الشارقة الرياضية):

لورينزو نيسبولي – فريق بنك إم بي إتش الهنغاري

قميص علم دولة الإمارات للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في المرحلة (برعاية مجلس الشارقة الرياضي):

محمد المطيوعي – فريق الإمارات جين زد.