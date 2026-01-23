هدف قاتل يقود الفجيرة إلى صدارة دوري الدرجة الأولى

حقق فريق الفجيرة فوزا صعبا على ضيفه فريق سيتي بنتيجة 2-1، اليوم الجمعة، على استاد الفجيرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى الإماراتي.

وبهذا الفوز، رفع الفجيرة رصيده إلى 24 نقطة، متصدراً جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد سيتي عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وسجل هدفي الفجيرة كل من وليد فلاح في الدقيقة (45+2)، والفرنسي ساندر بنبشير الذي أحرز هدف الفوز القاتل في الدقيقة (89)، ليقود فريقه إلى انتصار ثمين، فيما سجل هدف سيتي اللاعب البرازيلي أندرياس سالفيانو في الدقيقة (72).

وفي مباراة أخرى، حقق فريق الذيد فوزا مثيرا على مضيفه حتا بنتيجة 2-1، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة قادته إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد حتا عند 19 نقطة في المركز السادس.

وسجل هدفي الذيد المغربي عدنان الوردي في الدقيقة (28)، واللوكسمبورغي لوكاس برودوم في الدقيقة (72)، فيما سجل هدف حتا اللاعب البرازيلي صامؤيل غونسالفيس في الدقيقة (60).

كما تعادل فريق دبا الحصن على ملعبه مع الحمرية بنتيجة 3-3، ليرفع دبا الحصن رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، فيما أصبح رصيد الحمرية 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل أهداف الحمرية كل من لاعب دبا الحصن البرازيلي ميشال زناته بالخطأ في مرماه في الدقيقة (19)، والبرازيلي ريجيس توساني (21)، وديوغو دا سيلفا (30)، بينما سجل لدبا الحصن الجزائري عكاشة حمزاوي (38)، والبرازيلي جواو فيتور (87)، وميشال زناته (90+2).

وشهدت المباراة طرد لاعب الحمرية ريجيس توساني في الدقيقة (90+4).

وفي مواجهة أخرى، تمكن فريق مجد من تحقيق الفوز على مضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة 3-2، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما بقي الجزيرة الحمراء عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل أهداف مجد كل من عبدالله الحمادي (3)، وعبدالرحمن بني زامه (15)، وعلي اليحيائي (30)، فيما سجل للجزيرة الحمراء خليل إبراهيم (86)، والغاني جوزيف أمواه (90).

وتُستكمل منافسات الجولة يوم غدٍ بإقامة ثلاث مباريات تجمع الإمارات مع الاتفاق، ويونايتد مع العروبة، وغلف يونايتد مع العربي.