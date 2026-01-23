منتخب الإمارات يدشن بطولة دبي لكرة السلة بانتصار عريض على حمص الفداء

افتتح المنتخب الوطني لكرة السلة مشواره في بطولة دبي الدولية بانتصار عريض على فريق «حمص الفداء» السوري، بفارق 27 نقطة وبنتيجة (97-70)، اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى، في افتتاح النسخة الـ35 من البطولة المقامة حاليًا على صالة نادي النصر بدبي، والتي تمتد حتى الأول من فبراير المقبل.

وشهدت الجولة ذاتها، ولحساب المجموعة الأولى، تعرض فريق النصر الإماراتي لخسارة ثقيلة أمام ضيفه الاتحاد الليبي بنتيجة (106-70).

وظهرت أفضلية المنتخب الوطني واضحة على مدار شوطي المباراة، وهو ما انعكس على تفوق لاعبي «الأبيض» في الربعين الأول والثاني، ثم الربع الرابع، بواقع (29-16، و27-15، و17-15)، فيما اكتفى لاعبو «حمص الفداء» السوري بالتعادل في الربع الثالث بنتيجة (24-24).

ويدخل المنتخب الوطني يوم غدٍ مرحلة الراحة، على أن يخوض بعد غدٍ مواجهة قوية أمام «الاتحاد» الليبي، في صراع مباشر على صدارة المجموعة.

يُذكر أن قرعة البطولة وضعت المنتخب الوطني وفريق نادي النصر الإماراتي في المجموعة الأولى، إلى جانب «الاتحاد» الليبي، وحمص الفداء، والوحدة السوريين، فيما جاء حامل اللقب فريق بيروت اللبناني في المجموعة الثانية التي تضم الكرامة السوري، والإفريقي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، وزامبوانغا الفلبيني.