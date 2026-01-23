"مهرجان دبي للرياضات المائية" يتوّج أبطال "الكايت سيرف"

توّج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين في منافسات الجولة الثانية من الثانية من مسابقة دبي للألواح الطائرة "الكايت سيرف"، التي أقيمت على شاطئ جبل علي ضمن فعاليات "مهرجان دبي للرياضات المائية" الذي يتواصل يومياً بمشاركة واسعة من عشاق الرياضات البحرية من داخل وخارج الدولة.

وتوج الفائزين، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، ومدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي محمد المري، في ختام منافسات الألواح الطائرة "الكايت سيرف" التي امتدت بإثارة كبيرة على مدار يومين حافلين بالمستويات القوية.

وفي أبرز النتائج، تألق محمد عبيد في فئة "توين تيب"، محققاً المركز الأول، يليه أنشكا دانييل من سيرلانكا في المركز الثاني، والبولندي كاسبر تشيزني في المركز الثالث، وفي نفس الفئة للسيدات، حققت البولندية مارتا مورلو المركز الأول، تليها الصربية ميلانا زفيسر في المركز الثاني، ووالبرتغالية مارتا فيدالجو في المركز الثالث.

وفي الفئة الحرة "فري ستايل"، حقق الأميركي بابلو فالفورسون المركز الأول، يليه الكويتي عبدالله الغربالي في المركز الثاني، ثم المصري حسام السيد في المركز الثالث، ونفس الفئة للسيدات، حققت البولندية مارتا مورلو المركز الأول، تليها البرتغالية مارتا فيدالجو المركز الثاني، والصربية ميلانا زفيسر في المركز الثالث.

وفي فئة "وينج فويل"، جاء البلغاري كينان أروسي إيروسي في المركز الأول، والفرنسي بيير كورسون في المركز الثاني، والأميركي كوينسي رادوفسكي في المركز الثالث.

تواصل الفعاليات

تتواصل فعاليات "مهرجان دبي للرياضات المائية"، وذلك مع إقامة الجولة النهائية اليوم لسباق دبي للدراجات المائية، والذي يشهد تنافساً محموماً بين نخبة من ألمع وأفضل الدراجين على شاطئ جبل علي، وتبلغ وتبلغ جوائزه المالية 351 ألف درهم.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنويرياً للمشاركين، قبل بداية التصفيات التي أقيمت اليوم الجمعة، وفي ضوءها تأهل أصحاب أفضل أداء في مختلف الفئات إلى الأدوار النهائية التي ستكون فعالياتها منقولة على الهواء مباشرة عبر قنوات دبي الرياضية، وعبر حسابات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، للوصول إلى الشريحة الواسعة من عشاق هذا النوع من الرياضات التي تتميز بالمغامرة والمهارة العالية.

وسيكون الختام يوم غدٍ الأحد على شاطئ جميرا، بإقامة مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، كما تقام الجولة الثانية من سباق دبي للتجديف الواقف والكاياك.

محمد حارب: نهدف إلى تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للرياضات البحرية​

وأكد عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، عن فخره بأن دبي تعد وجهة عالمية للنشاطات البحرية في هذا الوقت من العام خلال فصل الشتاء، وهو ما يشجع النادي على إقامة هذه الفعاليات المتنوعة بصورة متتالية في ضوء الإقبال الكبير على المشاركة من داخل وخارج الدولة، إلى جانب النجاح الكبير الذي حققته فعالية "يوم دبي البحري" خلال الأسبوع الماضي التي قدمت لنا مواهب ومستويات واعدة، نتطلع لتكرار المنافسة بينها في منافسات الألواح الطائرة ومنافسات الكاياك، إلى جانب الترقب الكبير لسباق دبي للدراجات المائية الذي يضم نخبة من أقوى وأفضل المتسابقين، ونتطلع فيه لمتابعة منافسة قوية وجميلة على شواطئ دبي.

وأكد المري، أن باب التسجيل ما يزال مفتوحاً لاستقبال طلبات المشاركة في هذه المنافسات، وذلك مع استمرار التسجيل إلكترونيا لضمان سهولة وسرعة إنهاء الإجراءات، والتدقيق على كافة الشروط لضمان الشفافية بين كافة المشاركين، فيما حرصت فرق العمل المنظمة على إكمال كافة الترتيبات في موقعي المنافسات بالتعاون مع الجهات المختلفة من شركاء النجاح.

وتأتي إقامة هذه الفعاليات في إطار عمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وفق الخطة الاستراتيجية 2025-2027، والتي تهدف الى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضات البحرية وتدعم الجهود المستمرة في تطوير الأنشطة والفعاليات الرياضية والمجتمعية ورعاية المواهب، إلى جانب توسيع نطاق الرياضات البحرية وإشهار وإضافة المزيد من المسابقات.