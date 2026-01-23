الإماراتي سلطان جبر يحصد برونزية بطولة أوروبا للجوجيتسو

حقق لاعب منتخب الإمارات للجوجيتسو سلطان جبر، إنجازا جديدا بحصوله على المركز الثالث في بطولة أوروبا للاتحاد الدولي للجوجيتسو «IBJJF» لعام 2026، التي أقيمت في البرتغال، وذلك ضمن منافسات الفردي، عقب مشاركته في معسكر تدريبي مكثف في أميركا.

وكان جبر قد خاض معسكرا تدريبيا استمر أسبوعين في ولاية كاليفورنيا داخل أكاديمية «آرت أوف جوجيتسو»، إحدى أبرز أكاديميات الجوجيتسو على مستوى العالم، حيث خضع لتدريبات عالية المستوى إلى جانب نخبة من أفضل اللاعبين، أسهمت في رفع جاهزيته الفنية والبدنية.

وعقب ختام المعسكر، انتقل سلطان جبر مباشرة إلى البرتغال للمشاركة في البطولة القارية، وخاض أربع نزالات قوية ضمن فئته الوزنية، التي شهدت مشاركة 36 لاعبًا من نخبة أبطال العالم، وتمكن من بلوغ الدور نصف النهائي، قبل أن يختتم مشاركته بإحراز المركز الثالث.

وأكد سلطان جبر أن هذا الإنجاز يُعد خطوة إيجابية وبداية مشجعة في مسيرته الرياضية، وقال في تصريحات صحافية: "إن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة المعسكرات التدريبية والعمل على تطوير الأداء، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة مع المنتخب الوطني، إلى جانب المشاركات الفردية".

ويعكس هذا الإنجاز ثمرة العمل المتواصل والتدريب الاحترافي، كما يؤكد تطور مستوى اللاعب وقدرته على المنافسة في كبرى البطولات الدولية.