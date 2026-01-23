النصر يخسر من الاتحاد الليبي بفارق 36 نقطة في افتتاح "سلة دبي"

تغلب فريق الاتحاد الليبي على النصر الإماراتي بفارق 36 نقطة بنتيجة (106-70)، اليوم الجمعة، لحساب منافسات المجموعة الأولى، في افتتاح بطولة دبي الدولية، المقامة حالياً في نسختها الـ 35 على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتمتد حتى الأول من فبراير المقبل.

وفرط النصر بفرصة أنهاء الربع الأول متقدماً بنتيجة (24-22)، بعدما تمكن فريق الاتحاد من استعادة زمام المبادرة، وفرض إيقاعه على باقي مجريات اللقاء، وحسم نتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (30-16 و28-19 و26-11).

ويواجه النصر في الثالثة من عصر غدٍ فريق الوحدة السوري في افتتاح الجولة الثانية من دوري المجموعات، فيما يخضع فريق الاتحاد لمرحلة الراحة، على أن يلتقي الأحد المنتخب الوطني في افتتاح الجولة الثالثة.

يذكر أن قرعة البطولة، وضعت منتخب الإمارات، وفريق النصر الإماراتي في المجموعة الأولى، بجوار "الاتحاد" الليبي، وحمص الفداء، والوحدة السوريين، فيما جاء حامل اللقب فريق بيروت اللبناني في المجموعة الثانية التي ضمت، الكرامة السوري، والإفريقي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، وزامبوانجا الفلبيني.

