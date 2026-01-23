العصيمي ينضم إلى مجلس إدارة "فوتبول إز مور" كأول شخصية من خارج أوروبا

اختار مجلس إدارة منظمة «فوتبول إز مور» (Football Is More) ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، عضواً في مجلس إدارتها، ليصبح أول شخصية من خارج القارة الأوروبية تنضم إلى المجلس، في خطوة تعكس الثقة العالمية بكفاءات أبناء دولة الإمارات وقدرتهم على تولي المناصب الدولية.

وتُعنى منظمة «فوتبول إز مور»، التي تأسست عام 2011، بالبعد الإنساني والمجتمعي لكرة القدم أكثر من الجانب التنافسي، انطلاقاً من فلسفة تؤمن بأن اللعبة متاحة لجميع فئات المجتمع بمختلف أعمارهم وقدراتهم، بما في ذلك أصحاب الهمم.

وعبّر العصيمي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم واهتمام بأبناء الوطن، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تحقيق الإنجازات ونيل ثقة المؤسسات الدولية، والوصول إلى مواقع قيادية مؤثرة.

ووصف العصيمي اختياره بأنه مسؤولية جديدة تهدف إلى إبراز الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات على الساحة العالمية، مشيراً إلى أن المنظمة تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات من خلال كرة القدم، لا سيما في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، عبر مبادرات وبرامج ومؤتمرات تعزز الوعي المجتمعي وترسخ القيم الإنسانية.

وأكد أن تجربة توظيف كرة القدم كأداة مجتمعية وإنسانية حققت نجاحاً واسعاً في عدد من الأندية الأوروبية الشريكة للمنظمة، من بينها ريال مدريد، وليفربول، وبايرن ميونيخ، وبنفيكا، وميلان، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، معرباً عن تطلعه إلى نقل هذه التجربة وتطبيقها في كرة القدم الإماراتية.

وكان وفد من مجلس إدارة المنظمة، برئاسة أليكس غايسبوهلر، قد اطلع خلال زيارته الأخيرة إلى دبي على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.