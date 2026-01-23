الوحدة يستلهم ذكريات «النخبة» أمام الدحيل في «درع التحدي»

يخوض الوحدة مواجهة قوية عندما يلتقي مع الدحيل القطري في نهائي درع التحدي الإماراتي القطري، اليوم، في الساعة 20:00، على استاد آل نهيان في أبوظبي، حيث يسعى «العنابي» إلى تحقيق لقبه الثاني في سلسلة مباريات السوبر الإماراتي القطري التي تقام للموسم الثالث توالياً.

ويلتقي الوحدة للمرة الثانية مع الدحيل في الموسم الحالي، بعدما لعبا في الجولة الثالثة من مباريات مرحلة الدوري، في دوري أبطال آسيا للنخبة في أكتوبر الماضي، على الملعب نفسه، حيث فاز «العنابي» 3-1.

وكان «العنابي» قد فاز، في الموسم الماضي، بلقب كأس التحدي الإماراتي القطري، عقب تغلبه على الوكرة بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الأصلي 1-1).

ويدخل الوحدة اللقاء بطموحات كبيرة بهدف نيل أول ألقابه في الموسم الحالي، حيث يسعى المدرب ديماس تيكسيرا إلى مواصلة العروض القوية، وتحمل مواجهة الليلة أهمية خاصة لـ«العنابي»، ليس فقط لكونها مباراة على لقب، بل أيضاً باعتبارها اختباراً جديداً لشخصية الفريق وقدرته على ترجمة نتائجه الإيجابية إلى بطولة تضاف إلى خزائنه.

في المقابل، يدخل الدحيل المباراة، بقيادة مدربه الجزائري جمال بلماضي، الذي يمتلك خبرة كبيرة في إدارة المباريات النهائية، ويطمح إلى تعويض تراجع نتائج فريقه محلياً من خلال المنافسة على لقب خارجي يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة، ورغم فوز الدحيل في الجولة الماضية من الدوري القطري على الوكرة بهدفين دون رد، فإن الفريق لا يعيش أفضل فتراته، إذ يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة.

ويأمل بلماضي أن تشكل مواجهة الوحدة فرصة لإعادة الثقة للاعبين، خصوصاً أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على تقديم مستويات قوية متى ما توفرت لها الظروف المناسبة، كما يسعى الدحيل إلى تأكيد حضوره القاري، حيث يحتل المركز السابع في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد سبع نقاط، ولاتزال أمامه مباراتان مهمتان ضد الشارقة والشرطة العراقي، ما يجعل هذه المواجهة محطة إعداد ذهني وفني قبل استكمال المشوار الآسيوي.