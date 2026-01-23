أحمد بن محمد يوجّه بتنظيم النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي لسباقات الصقور

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور رئيس اتحاد الإمارات للصقور، تُقام النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لمسافة 400 متر «أشواط الماسترز»، يوم 14 فبراير المقبل، بميدان لهباب، التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في دبي.

وتشهد البطولة مشاركة دولية واسعة تضم 27 فريقاً من 25 دولة، تتنافس في أربعة أشواط متنوعة.

وتأتي إقامة النسخة الثالثة عقب اتفاقية التعاون التي وقّعها اتحاد الإمارات للصقور، الشهر الماضي، مع اللجنة العليا المنظمة لألعاب ماسترز – أبوظبي 2026، في إطار تعزيز التعاون ضمن الاستعدادات لاستضافة الحدث العالمي في إمارة أبوظبي خلال الفترة من السادس إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي يتنافسون في 37 فئة رياضية على مدار 10 أيام، حيث وقّع الاتفاقية كل من الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، راشد بن مرخان، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني.

ونجح الاتحاد الدولي في ترسيخ البُعد العالمي والتنافس المؤسسي للبطولة، من خلال تحويل الكأس إلى منصة سنوية تجمع الاتحادات والفرق الوطنية من مختلف دول العالم، بما يجسّد وحدة الصقّارين تحت مظلة الاتحاد الدولي، ويؤكد تطوّر رياضة الصقور من إطارها المحلي إلى آفاقها الدولية، وكانت النسخة الأولى من البطولة، عام 2023، قد شهدت فوز فريق جمعية القناص القطرية بالمركز الأول ولقب الكأس، في حين حلّ اتحاد الإمارات للصقور في المركز الثاني، وجاءت لجنة رياضات الموروث الشعبي بمملكة البحرين في المركز الثالث.

وفي النسخة الثانية عام 2024، تُوّج فريق اتحاد الإمارات للصقور بالمركز الأول، وحلّت جمعية القناص القطرية ثانياً، في حين جاء فريق لجنة رياضات الموروث الشعبي بمملكة البحرين ثالثاً.

من جانبه، أكد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، أهمية استثمار كبرى المحافل الرياضية للترويج لرياضة الآباء والأجداد، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، مشيراً إلى أن إقامة البطولة هذا العام تحمل أبعاداً استثنائية نظراً لتزامنها مع تنظيم ألعاب ماسترز – أبوظبي 2026.

وأضاف: «نعتز بإدراج رياضة الصقور ضمن البرنامج الرياضي لألعاب ماسترز – أبوظبي 2026، بعد أن تحولت، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، من نطاق الهواية إلى العالمية، وحصول عدد من بطولاتها على اعتراف الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور»، معرباً عن ثقته الكبيرة بقدرة اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز على تقديم الحدث بأفضل صورة ممكنة على أرض الإمارات، مؤكداً أن الألعاب تُعد أكبر فعالية دولية متعددة الرياضات للمشاركة المجتمعية في العالم، لما تحمله من رسائل تشجّع على ممارسة الرياضة، مع تركيز خاص على الفئات العمرية الأكبر سناً وكبار الرياضيين».

بدوره، أوضح الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، راشد بن مرخان، أن نهج التطوير المستدام الذي يعتمده الاتحاد الدولي ينطلق من رؤية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بهدف جعل رياضة الصقور مكوّناً فاعلاً على خريطة الرياضة الدولية.

وأعرب راشد بن مرخان عن اعتزازه بانضمام رياضة الصقور إلى برنامج ألعاب الماسترز، التي نجحت منذ عام 1985 في جمع مئات الآلاف من المشاركين من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن إدراج هذه الرياضة ضمن الحدث يعكس قيمتها ومكانتها الدولية، لاسيما أن الرابطة الدولية لألعاب الماسترز تُعد هيئة عالمية معترفاً بها من اللجنة الأولمبية الدولية.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، أن إقامة النسخة الثالثة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الصقور وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتي ثمرة للتعاون مع اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز – أبوظبي 2026، ويعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كونها مركزاً عالمياً للرياضات التراثية.

وأضاف العواني أن ألعاب الماسترز تسهم في ربط الأجيال بالإرث الرياضي الأصيل، وتدعم جهود الاستدامة والتنافسية، إلى جانب دورها في الترويج لأبوظبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بمشاركة نخبة من الرياضيين من مختلف دول العالم.

