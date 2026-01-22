الشارقة بطلاً للسوبر الإماراتي - القطري

تُوِّج فريق الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتي - القطري، عقب فوزه على الغرافة القطري بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد ثاني بن جاسم في العاصمة القطرية، الدوحة، واتسمت بالقوة والندية.

وتصدى الحارس الحوسني لركلة الجزاء الخامسة من الكوري ‍الجنوبي جانج هيون-سو، قبل أن يحسم البرازيلي إيجور كورنادو الفوز للشارقة بتسجيله الركلة الخامسة.

وكان الغرافة افتتح التسجيل في الدقيقة 64، عن طريق الروماني فورينيل كومان، قبل أن ينجح لوان بيريرا في إدراك التعادل للشارقة بتسديدة رائعة «73».

وشهد الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، أفضلية نسبية للشارقة، من دون ترجمة الفرص إلى أهداف، فيما تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل هدفَي اللقاء، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.