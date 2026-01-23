94 خيلاً تتنافس في أمسية «فاشن فرايداي» بـ «ميدان» اليوم

تتجه أنظار عشاق رياضة الخيل، في الخامسة والنصف عصر اليوم، نحو مضمار «ميدان» الذي يشهد انطلاقة «فاشن فرايداي»، ثانية الأمسيات الكبرى في موسم «كرنفال سباقات دبي»، وتتضمن تسعة أشواط، ترعاها «لونجين» بإجمالي جوائز تتخطى 10 ملايين درهم، ينافس على ألقابها 94 من خيرة الجياد المحلية والدولية.

وتبرز أهمية الأمسية كونها ترسم خريطة طريق لأبرز الأسماء المرشحة لحجز مقعد لها في أشواط الأمسية الأغلى «كأس دبي العالمي»، في 28 مارس المقبل، والبالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

وتتضمن أمسية «فاشن فرايداي» ثلاثة أشواط من الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، هي بطولة «تحدي آل مكتوم» التي تجري في الشوط السادس والرئيس، وتعد بمنزلة السباق التحضيري لشوط «كأس دبي العالمي» البالغ جوائزه 12 مليون دولار، بجانب سباق «جبل حتا» الذي يجري في الشوط السابع، ويماثل من حيث الطول والمسار سباق «دبي تيرف» في أمسية كأس دبي العالمي البالغ جوائزه خمسة ملايين دولار، بالإضافة إلى الجولة الثانية لـ«تحدي آل مكتوم» للخيول العربية الذي يقام في الشوط الافتتاحي ويعد بمنزلة سباق تحضيري لبطولة «دبي كحيلة كلاسيك» في أمسية الكأس مارس المقبل.

كما تستقطب بطولتا السرعة اهتمام الجمهور، سواء «بلو بوينت سبرينت» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1000 متر عشبي، وتجري في الشوط الخامس بإجمالي جوائز تبلغ 850 ألف درهم، وتسبقها في الشوط الرابع بطولة «الشندغة سبرينت» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة بجوائز تبلغ 700 ألف درهم لمسافة 1200 متر رملي.

وتواصل الإثارة طريقها نحو بطولة «2000 غينيز الإماراتي» في سباق كلاسيكي مخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 1600 متر رملي، وتبلغ جوائزه 700 ألف درهم.