3 مباريات في دوري «الأولى».. وبالوتيلي مرشح للظهور الأول

تنطلق في الساعة 5:05 مساء اليوم، منافسات الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد توقف استمر نحو 20 يوماً، إذ يلتقي الفجيرة مع سيتي، وحتا مع الذيد، ودبا الحصن مع الحمرية، والجزيرة الحمراء مع مجد.

وتُستكمل منافسات الجولة، غداً، بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الإمارات مع الاتفاق، ويونايتد مع العروبة، وغلف يونايتد مع العربي.

ويتصدر يونايتد جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض مباراة واحدة أكثر من منافسيه، يليه دبا الحصن (22 نقطة)، والفجيرة (21 نقطة)، والعروبة وحتا والذيد والعربي (19 نقطة) لكل منها، ثم الإمارات (17 نقطة)، وسيتي وغلف يونايتد (16 نقطة)، والحمرية (14 نقطة)، والجزيرة الحمراء (11 نقطة)، وأخيراً مصفوت ومجد والاتفاق (ست نقاط).

ويتوقع أن تشهد منافسات الجولة الحالية مشاركة النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي مع فريق الاتفاق بظهوره الأول في الساحة الكروية الإماراتية.

ويمكن لمباريات هذه الجولة أن تسهم بشكل كبير في تحديد صاحب لقب «بطل الشتاء» المعنوي، الذي تتنافس عليه فِرَق يونايتد ودبا الحصن والفجيرة، استناداً إلى نتائج هذه الجولة، أو تأجيل الحسم إلى الجولة المقبلة، في تحدٍ كبير للأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، مدرب يونايتد.

وتُعدّ مواجهات دبا الحصن مع الحمرية، ويونايتد مع العروبة، والفجيرة مع سيتي، من أبرز مباريات الجولة الحالية، إذ تجمع فِرَقاً قوية ذات إمكانات فنية عالية، وتحظى بحضور جماهيري جيد، فضلاً عن أهمية نتائجها في صراع المنافسة على الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.