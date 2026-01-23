«سلة دبي» تشعل الشمعة 35.. وتترقب المباراة 1001

تنطلق في الرابعة من عصر اليوم بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ35، التي يستضيفها نادي النصر، على أن تشهد مباراتها النهائية، المقررة في الأول من فبراير المقبل، إقامة المباراة رقم 1001 في تاريخ البطولة، منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1989.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 10 فِرَق، تم توزيعها على مجموعتين، ضمت الأولى: المنتخب الوطني، والنصر الإماراتي، وحمص الفداء والوحدة السوريين، والاتحاد الليبي، في حين تصدّر حامل اللقب، فريق بيروت اللبناني، المجموعة الثانية إلى جانب الكرامة السوري، والإفريقي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، وزمبوانجا الفلبيني.

ويكشف الجدول الرسمي للمباريات عن إقامة 28 مواجهة، سيتحدد في ختامها هوية البطل، إلى جانب تسجيل البطولة مباراتها رقم 1001 تاريخياً.

وتقص مباراة النصر والاتحاد الليبي شريط مباريات البطولة، تليها في السادسة مساءً، مباراة المنتخب الوطني أمام حمص الفداء السوري، في حين يلعب الساعة الثامنة مساءً بيروت اللبناني مع الكرامة السوري.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي الدولية في نسختها الـ35 رئيس اتحاد كرة السلة، عبداللطيف الفردان، لـ«الإمارات اليوم»: «إن بلوغ بطولة دبي نهائي نسختها الـ35، وإقامة المباراة رقم 1001 في تاريخها، يعكس الإرث العريق والشهرة الواسعة التي تتمتع بها البطولة، والتي نجحت في ترسيخ مفاهيم إيجابية عدة، باعتبارها واحدة من أعرق البطولات القارية المدرجة تحت مظلة الاتحاد الدولي، إلى جانب مساهمتها في تطوير اللعبة عربياً وإقليمياً، في ظل الحرص الدائم من نخبة الأندية والمنتخبات الآسيوية والإفريقية على المشاركة، إضافة إلى الشعبية التي اكتسبتها من الجاليات العاشقة لكرة السلة، والتي غالباً ما تملأ المدرجات».

وأوضح الفردان: «النسخة الماضية، كسرت، في أدوارها النهائية، حاجز المليون مشجع في مدرجاتها منذ انطلاقتها عام 1989، في حين تأتي النسخة الحالية على موعد مع رقم قياسي جديد من حيث عدد المباريات، بما يؤكد المكانة التي بلغتها البطولة».

وأشار الفردان إلى أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق دون الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين حظيت بهما البطولة، وقال: «دعم مجلس دبي الرياضي، بجانب الشركاء من الرعاة، كان لهما الأثر الكبير في استمرارية تطوير البطولة، بجانب الجهود الكبيرة المبذولة من رؤساء اتحاد السلة السابقين، وأخص اللواء إسماعيل القرقاوي الذي كان له دور مهم في المستوى الذي بلغته (دولية دبي)».

واختتم: «بنظرة سريعة على سجل الأبطال، هناك صداقات قوية استطاعت بطولة دبي بناءها مع الاتحادات الوطنية، ومنها الاتحادات والأندية اللبنانية، والسورية، والتونسية، والمغربية، والفلبينية».