6 مؤشرات سلبية تؤرّق دبا في مهمة البقاء بدوري المحترفين

عكست النتائج التي حققها فريق دبا في الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، حاجته إلى بذل جهود كبيرة خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أو من خلال العمل الفني والإداري، للحفاظ على حظوظه في البقاء بين الكبار لموسم جديد.

وجاء ذلك بعد أن أنهى الفريق الدور الأول في المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط، مع ضعف واضح في تسجيل الأهداف (12 هدفاً)، مقابل اهتزاز شباكه في 27 مناسبة، من بينها خسارة قاسية بسبعة أهداف أمام شباب الأهلي في ختام المرحلة الأولى من المنافسات.

«الإمارات اليوم» ترصد ستة مؤشرات يحتاج فريق دبا إلى التعامل معها بموضوعية ودقة، لضمان أن يكون في دائرة المنافسة على البقاء، أو الانتقال إلى مركز آمن في المنطقة الدافئة، خصوصاً مع تبقي 13 مباراة حتى ختام الدوري.

مساحات كبيرة في الخلف

يحتاج فريق دبا إلى اللعب بواقعية فنية واضحة، من خلال التقييم الجيد للفريق المنافس، ووضع خطة لعب تتناسب مع إمكاناته مقارنة بما يمتلكه الخصم، لتفادي التعرض لنتائج ثقيلة، كما حدث في مواجهة شباب الأهلي، التي شهدت ترك مساحات كبيرة استغلها المنافس.

إرباك البطاقات

يتطلب الوضع تنفيذ جهود إدارية واضحة تتعلق بتوجيه اللاعبين للتصرف بانضباط أكبر والتزام أفضل خلال المباريات، لتفادي تلقي البطاقات الصفراء والحمراء التي تربك الخطط الفنية، كما حدث في مباريات مهمة، أبرزها خوض إحدى المباريات بثمانية لاعبين، وغياب نجم الفريق مهند علي أمام شباب الأهلي، إضافة إلى حالات مشابهة في مباريات سابقة.

طريقة الدفاع

يحتاج فريق دبا إلى خط دفاع أكثر احترافية، عبر تطبيق جمل تكتيكية تسهم في تقويته، والابتعاد عن أسلوب التكتل أمام المرمى الذي طُبّق في العديد من المباريات، ورغم ذلك اهتزت شباكه 27 مرة، ويأتي ذلك من خلال توظيف فني أفضل من المدرب، إلى جانب جهود إدارية تسهم في رفع مستوى التركيز.

أسلوب هجومي واحد

خاض فريق دبا معظم مباريات الدور الأول بأسلوب هجومي واحد، تمثّل في الاعتماد على الهجمات المرتدة، مستفيداً من إمكانات المهاجم العراقي، مهند علي، وصانع اللعب البرازيلي سايمون كابرال، إلا أن هذا الأسلوب أصبح مكشوفاً لمدربي الفِرَق الأخرى، ما يستدعي تنويع الحلول الهجومية.

دكة الاحتياط

يحتاج الفريق إلى تعزيز دكة الاحتياط وتنويع خياراته بشكل أفضل من الوضع الحالي، خصوصاً في مركزَي الظهيرين الأيسر والأيمن، إلى جانب إيجاد بدلاء مؤثرين في خط الهجوم، تفادياً للحالات الاضطرارية.

مواجهات ونقاط

يترقب دبا خوض أربع مباريات متتالية صعبة، تبدأ بمواجهة الوحدة، التي سيلعبها منقوصاً من اثنين من أبرز لاعبيه، هما البرازيلي إياغو أزيفيدو في خط الدفاع، ومواطنه سايمون في خط الهجوم، تليها مواجهات مباشرة مع منافسيه بني ياس وكلباء، ثم النصر.

وسيكون الفريق مطالباً بحصد نقاط ثمينة من هذه المباريات الأربع، لتعزيز حظوظه في البقاء.