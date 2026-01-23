الوصل يحتضن برنامج تطوير الموهوبين تحت 12 سنة

يواصل نادي الوصل احتضانه لبرنامج تطوير الموهوبين لفئة تحت 12 سنة، الذي يستمر على مدار الموسم الرياضي، ضمن برنامج مجلس دبي الرياضي لرعاية الموهوبين في أندية دبي.

وقال النادي، في بيان، أمس: «إن البرنامج يتضمن خططاً مستقبلية لإقامة معسكرات خارجية للموهوبين، والمشاركة في بطولة القارات لفئة تحت 13 سنة، التي تُقام سنوياً في الدولة، بإمارة دبي، وبإشراف مجلس دبي الرياضي، إضافة إلى برامج تدريبية متكاملة يشرف عليها مدربو نادي الوصل».