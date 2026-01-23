3 نجوم عرب يفرضون كلمتهم في ذهاب الدوري.. وخريبين في الصدارة

فرض اللاعبون العرب حضورهم بقوة في مرحلة الذهاب من دوري «أدنوك» للمحترفين، بعدما برزت أسماؤهم في سباق الهدافين، وأسهموا بشكل مباشر في نتائج فِرَقهم، ليؤكدوا مجدداً القيمة الفنية للاعب العربي في المسابقة، ويتقدمهم السوري، عمر خريبين، الذي واصل تألقه مع الوحدة، إلى جانب المغربي كريم البركاوي، والعراقي مهند علي.

ورغم انفراد التوغولي، لابا كودجو، بصدارة قائمة الهدافين في ختام مرحلة الذهاب برصيد 15 هدفاً، فإن النجوم العرب كانوا حاضرين بقوة خلفه، سواء عمر خريبين الذي أنهى مرحلة الذهاب في مركز الوصافة برصيد 11 هدفاً، أو لاعبا فريقَي الظفرة ودبا، المغربي كريم البركاوي والعراقي مهند علي، اللذان تشاركا المركز الثالث برصيد ستة أهداف لكل منهما.

كما سجل اللاعبون من أصول عربية حضوراً لافتاً في قائمة الهدافين، من بينهم نجم الجزيرة الفرنسي من أصول جزائرية نبيل فقير، الذي تشارك المركز الرابع مع المنضم هذا الموسم إلى صفوف خورفكان، الهولندي من أصول مغربية طارق تيسيودالي.

وترصد «الإمارات اليوم» معدل أداء اللاعبين العرب الثلاثة الذين تألقوا خلال مرحلة الذهاب، على النحو الآتي:

1- عمر خريبين

يواصل نجم الوحدة، السوري عمر خريبين (32 عاماً)، تألقه للموسم الجديد مع فريقه، بعدما افتتح مشواره التهديفي بتسجيل هدفي «العنابي» في شباك عجمان، قبل أن يسجل هدف الافتتاح في الفوز على الظفرة (5-2) ضمن الجولة الرابعة.

كما أحرز الهدف الثاني لفريقه في الانتصار على النصر (3-2) بالجولة السابعة، وهدفاً في مرمى دبا انتهت معه المباراة بالتعادل (1-1) في الجولة الثامنة، وكرر التسجيل في الجولة الـ10 التي انتهت بفوز الوحدة (1-0)، وأضاف خريبين «هاتريك» في شباك بني ياس خلال الجولة الـ12، واختتم مرحلة الذهاب بثنائية قادت فريقه للتعادل أمام العين

2- كريم البركاوي

نجح نادي الظفرة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية في ضم الهداف التاريخي لنادي الرائد السعودي، المغربي كريم البركاوي (30 عاماً)، في صفقة أثبتت نجاحها، إذ تمكن اللاعب من زيارة الشباك في ست مباريات.

وافتتح البركاوي سجل أهدافه في الجولة الثانية بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك الوصل، في المباراة التي انتهت بفوز الظفرة (3-1)، قبل أن يسجل هدف الفوز في مرمى دبا بالجولة الثالثة (2-1)، وأضاف ثنائية في شباك الوحدة بالجولة الرابعة، رغم خسارة فريقه (2-5)، وكرر الثنائية في الفوز على البطائح (3-1) ضمن الجولة الخامسة.

3- مهند علي

تعاقد نادي دبا، خلال الصيف الماضي، مع الدولي العراقي مهند علي (25 عاماً)، ليتمكن اللاعب سريعاً من تقديم أوراق اعتماده مع فريقه العائد حديثاً إلى دوري المحترفين.

وسجل مهند علي ستة أهداف، افتتحها في شباك العين في المباراة التي حسمها «الزعيم» بصعوبة (3-2) ضمن الجولة الثانية، قبل أن يسجل هدفًا آخر في الجولة الثالثة أمام الظفرة رغم خسارة فريقه (1-2).

كما أحرز هدف التعادل في مرمى النصر بالجولة الخامسة، وكرر السيناريو ذاته في الجولتين السابعة والثامنة، مانحاً فريقه التعادل أمام بني ياس (2-2) والوحدة (1-1)، واختتم مهند علي مرحلة الذهاب بتسجيل هدف الفوز في شباك البطائح، ليمنح دبا انتصاره الأول في الدوري خلال شهر يناير الماضي.