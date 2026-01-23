«مبادلة أبوظبي للتنس» تحتفي بعام الأسرة 2026

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، في نسختها الرابعة، المقررة إقامتها في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 31 يناير الحالي حتى السابع من فبراير المقبل، عن تخصيص مجموعة من البرامج المجتمعية والرياضية الموجهة لجميع الأسر الحاضرة لمنافسات البطولة، وذلك في إطار الاحتفاء بـ«عام الأسرة 2026» وترسيخ قِيَم التلاحم المجتمعي وتعزيز أنماط الحياة الصحية المشتركة.

وأكدت اللجنة، في بيان أمس: «هذه المبادرات تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة في عام الأسرة، الهادفة إلى توفير بيئة رياضية وترفيهية جامعة للأسرة الإماراتية، وتعزيز مشاركة جميع أفرادها في الفعاليات الكبرى، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الترابط الأسري ونشر ثقافة الرياضة كونها أسلوب حياة».