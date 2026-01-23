10 منشآت تستضيف 9 ألعاب بـ «عربية السيدات» في الشارقة

أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة اكتمال الجاهزية التنظيمية والفنية واللوجستية للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، واستعداد جميع الجهات المعنية لاستقبال الحدث الرياضي العربي، الذي يُقام خلال الفترة من الثاني إلى 12 فبراير المقبل، في 10 منشآت رياضية موزّعة على ثلاث مدن في إمارة الشارقة.

وتستضيف هذه المنشآت منافسات الدورة، التي تشهد مشاركة 63 فريقاً رياضياً للسيدات من 16 دولة عربية، تتنافس في تسع ألعاب فردية وجماعية تشمل كرة السلة، وكرة الطاولة، والكرة الطائرة، والمبارزة، وألعاب القوى، والرماية، والقوس والسهم، إلى جانب رياضتَي التايكواندو والتجديف.

وتوزّعت مواقع استضافة المنافسات والتدريبات على عدد من الأندية والمنشآت الرياضية في الإمارة.