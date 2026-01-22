صدارة إماراتية مع انطلاقة البطولة الخليجية للسباحة في أبوظبي

انطلقت اليوم في المسبح الأولمبي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد منافسات النسخة الـ30 من البطولة الخليجية للسباحة، بمشاركة 200 سباح وسباحة يمثلون ست دول، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للألعاب المائية، على أن تستمر البطولة حتى يوم الأحد المقبل.

وسجل منتخب الإمارات انطلاقة قوية بعدما تصدر جدول الميداليات في فئتي الرجال والسيدات خلال اليوم الأول، محققاً 20 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على لقب النسخة الحالية.

وقام الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية، وعبدالله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للرياضات المائية، بتتويج الفائزين، بحضور فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، والدكتور أحمد القبيسي الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وحميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية.

وفي بقية نتائج المنتخبات، جاءت الكويت في المركز الثاني بمجموع 27 ميدالية ملونة توزعت على 11 ذهبية و10 فضيات و6 برونزيات، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بـ20 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و10 فضيات و5 برونزيات. وحلت البحرين رابعاً برصيد 8 ميداليات شملت 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، ثم قطر خامساً بـ9 ميداليات من بينها 4 فضيات و5 برونزيات، فيما جاءت سلطنة عمان في المركز السادس بأربع ميداليات توزعت على فضيتين وبرونزيتين.

وتتواصل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة وسط أجواء تنافسية قوية تعكس تطور مستوى السباحة الخليجية ورغبة المنتخبات في تعزيز حصيلتها من الميداليات.