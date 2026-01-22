الشارقة بطلاً لكأس السوبر الإماراتي القطري

توج فريق الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتي – القطري عقب فوزه الثمين على الغرافة بركلات الجزاء الترجيحية 5- 4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة واتسمت المباراة بقوة والندية.

وجاء فوزه الشارقة بعدما تصدى حارس الشارقة عادل الحوسني للركلة الخامسة للغرافة التي سددها اللاعب جانغ.

تقدم الغرافة بالهدف الأول في الدقيقة «64» عن طريق الروماني فلورينيل كومان، لكن لوان بيريرا أفسد فرحة الغرافة بتسجيله هدف التعادل للشارقة «73».

شهد الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، أفضلية واضحة للشارقة الذي أهدر الكثير من الفرص.

وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الثاني الذي شهد تسجيل هدفين قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للشارقة.