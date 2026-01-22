دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تمدِّد شراكتها مع (NBA)

مدَّدت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية تعاونهما القائم لتنظيم مزيد من مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) التحضيرية في أبوظبي، وتوسيع نطاق الأنشطة التسويقية المشتركة، وافتتاح الأكاديمية العالمية للرابطة في العاصمة الإماراتية، مع تعزيز برامج تطوير الشباب وتجارب الجمهور التفاعلية في الإمارة خلال السنوات المُقبلة.

وستشكل الأكاديمية العالمية للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، من مقرها في أبوظبي، مركزاً دولياً لأكاديميات الرابطة، حيث توفر برنامجاً متقدماً لتطوير مهارات كرة السلة، إلى جانب برامج تدريبية لأفضل الرياضيين من الفئة العمرية لمرحلة الدراسة الثانوية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والعالم. وتشمل أنشطة الأكاديمية برنامجاً تطويرياً يضم نحو 20 لاعباً ناشئاً محلياً، وبرامج تدريبية للناشئات، إلى جانب برنامج إقامة داخلي لما يصل إلى 24 موهبة من الناشئين من مختلف أنحاء العالم.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي محمد خليفة المبارك: «يُسهم تمديد شراكتنا مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز لرياضة كرة السلة في منطقة الشرق الأوسط، ويُجسد رسالتنا الرامية إلى تمكين الشباب، وإلهام المجتمع، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وترسيخ موقع الإمارة على الخريطة السياحية الدولية. وتفتح الأكاديمية العالمية للرابطة في أبوظبي آفاقاً جديدة وطموحة أمام الرياضيين والمدرّبين والمحترفين من أبناء الإمارات والمقيمين فيها، ما يُتيح لهم فرصاً متميزة للاستفادة من خبرات أفضل الكفاءات العالمية. وتُشكل استضافة أبوظبي طويلة الأمد لمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مصدراً لإلهام الأجيال الحالية والمقبلة. وإلى جانب تنظيم أرقى الفعاليات الرياضية في عاصمتنا، تُشجّع برامج تطوير الناشئين والشباب ومبادرات الرابطة المجتمعية على تبني أنماط الحياة الصحية وممارسة الرياضة، وتسلط الضوء على قيمها النبيلة، باعتبارها لغة عالمية تجمع الشعوب. ويعكس هذا التعاون الممتد لسنوات عديدة طموحاتنا لتكريس مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للثقافة والسياحة والرياضة، تُثري حياة مجتمعها وزوارها».

وقال نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة والرئيس التنفيذي للعمليات مارك تاتوم: «حقق تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي نتائج إيجابية ملموسة في دفع عجلة انتشار رياضة كرة السلة وزيادة جمهورها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون في السنوات المقبلة عبر إطلاق الأكاديمية العالمية للرابطة في أبوظبي، التي ستضمن تطوير مهارات لاعبين على أعلى المستويات من المنطقة والعالم».

وسيعلن لاحقاً عن جدول المباريات المقبلة لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي والفرق المشاركة.

وتواصل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، من خلال هُويتها السياحية «حيّاكم في أبوظبي»، دورها باعتبارها الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في الشرق الأوسط وأوروبا والصين، مع إضافة أسواق آسيا وإفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية.

ويشمل التعاون بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية تعزيز برامج تطوير الشباب، التي استقطبت ما يزيد على 20,000 لاعب ولاعبة منذ عام 2022. وتشمل الخطط المستقبلية توسيع نطاق دوريي الناشئين والناشئات «جونيور إن بي إيه أبوظبي» و«جونيور دبليو إن بي إيه أبوظبي»، من أربعة دوريات للفتيان والفتيات تُقام حالياً في أبوظبي والعين إلى ستة دوريات اعتباراً من خريف 2025، وصولاً إلى 12 دوري بحلول عام 2028.

وتستضيف أبوظبي أيضاً بطولتين سنويتين لكرة السلة تجمعان أبرز المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم، بدءاً من بطولة الأكاديمية العالمية للرابطة أبوظبي 2025، التي أقيمت في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر 2025 في جامعة نيويورك أبوظبي، بمشاركة نخبة اللاعبين من أربع أكاديميات هي أكاديمية إفريقيا (السنغال)، وأكاديمية الولايات المتحدة، وأكاديمية فرنسا، ومركز أستراليا لكرة السلة للتميز.

ويقدّم برنامج الأكاديمية نموذجاً متكاملاً لتطوير إمكانات اللاعبين عبر مسار واضح لصقل مهاراتهم وتحقيق أفضل النتائج. ويُركّز البرنامج على الارتقاء بالصحة والعافية، وتنمية الجوانب الشخصية، واكتساب مهارات الحياة، إلى جانب التدريب العملي تحت إشراف مدرّبين ذوي خبرات احترافية وجامعية ودولية رفيعة المستوى. وتخرّج من الأكاديمية أكثر من 150 لاعباً مثلوا منتخباتهم الوطنية على مستويات مختلفة، والتحق أكثر من 100 لاعب منهم بجامعات مرموقة ضمن الدرجة الأولى من دوري الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات. ولعب ما يزيد على 40 من خريجي الأكاديمية أو يواصلون اللعب أو وقّعوا عقوداً احترافية، من بينهم 15 لاعباً ترشحوا للانضمام إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وشهدت مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2025 المُقدمة من شركة "القابضة" (ADQ) مواجهتين قبل بداية الموسم بين فريقي نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، يومي الخميس والسبت 2 و4 أكتوبر 2025 في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وتأتي هذه المباريات في إطار تعاون يمتد لعدة أعوام بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، ويتضمن استضافة العاصمة الإماراتية لمباريات تحضيرية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إلى جانب برامج لتطوير المواهب الشابة، ومجموعة متنوّعة من تجارب الجمهور بحضور نجوم ونجمات الدوري الحاليين والمُعتزلين، وفعاليات المسؤولية المجتمعية للرابطة (NBA Cares) للتوعية بأهمية الصحة والعافية.

وتُبث مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في دولة الإمارات منذ موسم 1987-1988، واستضافت أبوظبي، منذ عام 2022، ستة من فرق الدوري لخوض مباريات تحضيرية قبل بداية الموسم. ومنذ انطلاق النسخة الأولى من مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي المُقدمة من شركة "القابضة" (ADQ)، ارتفعت معدلات ممارسة كرة السلة في الدولة بنسبة 60%، وازداد عدد مشجعي اللعبة بأكثر من 25%، وفقاً لبيانات شركة «يوغوف».