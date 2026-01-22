أحمد بن محمد يوجّه بإقامة النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور

بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، تُقام النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لمسافة 400 متر "أشواط الماسترز، بتاريخ 14 فبراير المقبل، في ميدان لهباب التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في إمارة دبي.

وتشهد البطولة مشاركة دولية واسعة تضم 27 فريقاً من 25 دولة، يتنافسون في أربعة أشواط متنوعة، بما يعكس البُعد العالمي للبطولة ومكانتها المتنامية على خارطة الرياضات التراثية ذات الطابع التنافسي.

وتأتي إقامة النسخة الثالثة من الكأس عقب اتفاقية التعاون التي وقّعها اتحاد الإمارات للصقور الشهر الماضي مع اللجنة العليا المنظّمة لألعاب ماسترز – أبوظبي 2026، في إطار تعزيز التعاون ضمن الاستعدادات لاستضافة الحدث العالمي في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي يتنافسون في 37 فئة رياضية على مدار عشرة أيام، حيث وقّع الاتفاقية كلٌّ من سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

ونجح الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور في ترسيخ البُعد العالمي والتنافس المؤسسي للبطولة، من خلال تحويل الكأس إلى منصة سنوية تجمع الاتحادات والفرق الوطنية من مختلف دول العالم، بما يجسّد وحدة الصقّارين تحت مظلة الاتحاد الدولي، ويؤكد تطوّر رياضة الصقور من إطارها المحلي إلى آفاقها الدولية.

وكانت النسخة الأولى من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عام 2023 قد شهدت فوز فريق جمعية القناص القطرية بالمركز الأول ولقب الكأس، فيما حلّ اتحاد الإمارات للصقور في المركز الثاني، وجاءت لجنة رياضات الموروث الشعبي بمملكة البحرين في المركز الثالث. وفي النسخة الثانية عام 2024، تُوّج فريق اتحاد الإمارات للصقور بالمركز الأول، وحلّت جمعية القناص القطرية ثانياً، بينما جاء فريق لجنة رياضات الموروث الشعبي بمملكة البحرين ثالثاً.

من جانبه، أكد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، أهمية استثمار كبرى المحافل الرياضية للترويج لرياضة الآباء والأجداد، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، مشيراً إلى أن إقامة كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور هذا العام تحمل أبعاداً استثنائية نظراً لتزامنها مع تنظيم ألعاب ماسترز – أبوظبي 2026، التي تشهد مشاركة أكثر من 25 ألف رياضي من مختلف دول العالم.

وأضاف: "نعتز بإدراج رياضة الصقور ضمن البرنامج الرياضي لألعاب ماسترز – أبوظبي 2026، بعد أن تحولت، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، من نطاق الهواية إلى العالمية، وحصول عدد من بطولاتها على اعتراف الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور"، معرباً عن ثقته الكبيرة بقدرة اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز على تقديم الحدث بأفضل صورة ممكنة على أرض الإمارات، مؤكداً أن الألعاب تُعد أكبر فعالية دولية متعددة الرياضات للمشاركة المجتمعية في العالم، لما تحمله من رسائل تشجّع على ممارسة الرياضة، مع تركيز خاص على الفئات العمرية الأكبر سناً وكبار الرياضيين.

بدوره، أوضح الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور راشد بن مرخان، أن نهج التطوير المستدام الذي يعتمده الاتحاد الدولي ينطلق من رؤية وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبمتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بهدف جعل رياضة الصقور مكوّناً فاعلاً على خارطة الرياضة الدولية.

كذلك، أشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تقديم محافل رياضية فريدة ذات قيمة مضافة للأجيال المتعاقبة، بتعزيز ارتباطهم بجذورهم وهويتهم التاريخية بصبغة رياضية تنافسية، إلى جانب أهمية تعزيز التواصل مع المؤسسات والجهات المعنية بتنظيم المحافل الرياضية العالمية، انطلاقاً من دور اتحاد الإمارات للصقور ومسؤوليته المجتمعية في نشر ثقافة ممارسة رياضة الصقور والتعريف بقيمها الأصيلة محلياً ودولياً.

وأعرب عن اعتزازه بانضمام رياضة الصقور إلى برنامج ألعاب الماسترز، التي نجحت منذ عام 1985 في جمع مئات الآلاف من المشاركين من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن إدراج هذه الرياضة ضمن الحدث يعكس قيمتها ومكانتها الدولية، لاسيما وأن الرابطة الدولية لألعاب الماسترز تُعد هيئة عالمية معترفاً بها من اللجنة الأولمبية الدولية وأضاف: "نعتز بهذه الشراكة الطموحة التي تخدم رياضة الصقور، وترتقي بها إلى آفاق أرحب، وتوثّق نتائج الفائزين فيها ضمن محفل رياضي عالمي رفيع، يلتقي فيه الرياضيون من مختلف الدول".

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، أن إقامة النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور «أشواط الماسترز» في 14 فبراير المقبل تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الصقور وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتي ثمرة للتعاون مع اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز – أبوظبي 2026، ويعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للرياضات التراثية.

وأضاف العواني أن ألعاب الماسترز تسهم في ربط الأجيال بالإرث الرياضي الأصيل، وتدعم جهود الاستدامة والتنافسية، إلى جانب دورها في الترويج لأبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بمشاركة نخبة من الرياضيين من مختلف دول العالم، معرباً عن خالص الشكر والتقدير إلى الجميع، ولكل الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث العالمي المرتقب، ومؤكداً أن هذا التعاون والعمل المشترك يعكس روح الفريق الواحد والحرص على إبراز الفعاليات الرياضية التراثية بأفضل صورة تليق بمكانتها وأهميتها في دولة الإمارات.