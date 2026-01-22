مدرب الغرافة: مباراة واحدة بقلب كبير

أكّد مدرب الغرافة القطري، البرتغالي بيدرو مارتنيز، أن فريقه يعيش في أفضل حالاته، وذلك قبل المواجهة المرتقبة، اليوم، أمام الشارقة في كأس السوبر الإماراتي - القطري، واصفاً المباراة بأنها «مباراة واحدة بقلب كبير»، مشدداً على أن هناك هدفاً واحداً لدى فريقه وهو الفوز بكأس السوبر.

وقال مدرب الغرافة، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عُقد، أمس، في الدوحة: «على الرغم من أن الفريق يعاني غيابات، فإننا سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا»، وأشار مدرب الغرافة إلى أن «المباراة ستشهد عودة بعض اللاعبين المصابين».

من جهته، قال لاعب الغرافة، خوسيه لويس خوسيلو، إن فريقه «مستعد للمباراة، وأنهم كلاعبين يشعرون بالحماسة للقاء وإحراز اللقب»، مضيفاً: «علينا إعداد أنفسنا ذهنياً لمباراة النهائي، كونه لا مجال فيها للتعويض».