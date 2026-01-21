الشارقة والغرافة يطلبان السوبر الإماراتي - القطري

يحل الشارقة، في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضيفاً على فريق الغرافة القطري، على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة، في مواجهة من العيار الثقيل بكأس السوبر الإماراتي - القطري، إذ تُمثّل هذه المباراة تحدياً جديداً بين الفريقين الكبيرين بحثاً عن التفوق وحصد اللقب.

ورغم صعوبة المواجهة أمام فريق قوي مثل الغرافة، فإن الشارقة يأمل في تكرار سيناريو تفوقه الأخير على الغرافة 4-3 خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للأندية النخبة، في حين سيحاول الغرافة رد اعتبار هذه الخسارة الكبيرة.

ويسعى الشارقة إلى إهداء لقب كأس السوبر إلى جمهوره، على غرار سيناريو فوزه الأخير بكأس السوبر الإماراتي، بعد فوزه على شباب الأهلي 3-2.

ويخوض الشارقة المباراة وهو في حالة معنوية جيدة عقب الانتصار الثمين الذي حققه أخيراً على كلباء 3-1 ضمن الجولة الـ13 في دوري أدنوك للمحترفين، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ورغم الظروف والتحديات التي يواجهها الشارقة حالياً - بسبب ترتيبه المتأخر في دوري أدنوك للمحترفين، إذ يحتل المركز الـ10 برصيد 14 نقطة فقط، إلى جانب وجود بعض الغيابات في صفوفه - فإن الجهاز الفني، بقيادة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، عكف على تجهيز الفريق بشكل جيد لهذه المباراة، علماً بأن بعثة الشارقة كانت قد غادرت إلى الدوحة أول من أمس.

وستكون المواجهة أيضاً اختباراً وتحدياً جديداً لمدرب الشارقة مورايس، الذي يسعى بدوره إلى وضع الشارقة في المكان اللائق به كفريق كبير وصاحب إنجازات تاريخية.

وتُعدّ المباراة الرابعة بين الشارقة والغرافة في الفترة الأخيرة، إذ التقيا ودياً، في يوليو الماضي، وانتهت بفوز الغرافة بهدف من دون رد، خلال معسكر الشارقة الأخير في النمسا تحضيراً للموسم الجديد، وقبلها أيضاً التقيا ودياً في يوليو 2024، وانتهت المواجهة بفوز الشارقة 3-2، وأخيراً تواجها في دوري أبطال آسيا وانتهت بفوز الشارقة 4-3.

وفي المقابل، فإن الغرافة، الذي يقوده المدرب البرتغالي بيدرو مارتنيز، يتصدر حالياً الدوري القطري حتى الجولة الـ13 برصيد 31 نقطة، واستعد بدوره جيداً لهذا اللقاء، ويضم الفريق نخبة من أفضل نجوم الكرة في قطر، من بينهم ياسين براهيمي وفابريسيو دياز وخوسيلو وسيدو سانو.

. «الملك» يرغب في تتويج ثانٍ خلال الموسم الحالي، بعد فوزه بكأس السوبر الإماراتي على شباب الأهلي.