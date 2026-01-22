شاب يحرق تمثال رونالدو في «ماديرا»

أقدم شخص على إضرام النار في تمثال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في جزيرته «الأم ماديرا»، في حادثة غريبة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الرجل لقطات لفعله المثير للجدل على الإنترنت، في وقت تواصل الشرطة عمليات البحث عنه.

وظهر في الفيديو شاب يصوّر نفسه أثناء سكب مادة قابلة للاشتعال على النسخة البرونزية لرونالدو، قبل أن يشعلها باستخدام ولاعة.

ومع اشتعال النيران واقترابها من الشاب نفسه، قبل أن يبتعد عنها، واصل أداء رقصة على أنغام موسيقى راب صاخبة، صدرت من مكبر صوت كان قد أحضره معه.